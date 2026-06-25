"Nova" Zvezda pobijedila u Austriji: Kapiten odmah pokazao koliko je falio

Fudbaleri Crvene zvezde u prvoj pripremnoj utakmici u Austriji pobijedili tamošnjeg drugoligaša Amšteten. Strijelci Mirko Ivanić i Džej Enem. Domaćini kaznili propust odbrane i nakratko izjednačili.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda pobijedila je Amšteten 2:1 (1:0) u Austriji, golovima Mirka Ivanića i Džeja Enema. U prvoj provjeri na pripremama, tim Dejana Stankovića odigrao je poluvremena u različitim sastavima, a crveno-bijeli su slavili golovima u 12. i 69. minutu. Trener prvaka Srbije pružio je očekivano šansu i najmlađim igračima, omladincima priključenim prvom timu, pa je kompletno različita postava počela i završila meč.

Za Zvezdu su zaigrala četiri nova igrača, među kojima je Izraelac Abu Fani bio nagrađen aplauzima već u prvih deset minuta. Navijači srpskog tima na tribinama primijetili su koliko bi uporni vezista mogao da bude važan za ovaj tim, kao i povratak oporavljenog kapitena Mirka Ivanića. Zaigrao je sa trakom na ruci poslije pola godine i već za desetak minuta obišao golmana domaćih i lakše nego na treningu postavio gol za 1:0.

Zvezda je u mirnijoj fazi meča primila gol poslije nespretne reakcije odbrane na centaršut sa lijeve strane, ali je Džej Enem nedugo poslije toga postavio konačnih 2:1. Rodrigao je prebacio čitav vezni red i odbranu Austrijanaca i stvorio šansu novoj "devetki" Zvezde. Rutinski ju je iskoristio i donio pobjedu na početku priprema.

Imao je veliku priliku poslije toga mladi Zvezdin napadač Dimitrije Šarić (17), sjajno je "zalomio" protivnika na desnoj strani peterca, šutirao snažno kroz noge golmanu, ali je taj šut bio odbranjen. Ostao je bez nagrade za lijep potez i za primjetan nastup u Austriji.

Crveno-bijeli će naredni meč igrati takođe od 17.30 časova u Austriji protiv Slovana iz Bratislave, ekipu koju predvodi svojevremeno najbolji zadnji vezni svijeta Jaja Ture.