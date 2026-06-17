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Počela "sječa" na Marakani: Zvezda se riješila talenta od 900 hiljada evra

Počela "sječa" na Marakani: Zvezda se riješila talenta od 900 hiljada evra

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nakon dolaska novih igrača, Zvezda je odlučila da pusti Jegora Pruceva, a on će igrati u drugoj francuskoj ligi.

Jegor Prucev napustio Crvenu zvezdu Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved

FK Crvena zvezda doveo je ovog ljeta već šestoricu fudbalera - uključujući Džeja Enema i Strahinju Erakoviće koje je otkupila s pozajmica - što znači da je na "Marakani" sada već ozbiljna gužva. Zvezda ima nekoliko fudbalera koji su prekobrojni i jasno je da će morati da se riješi nekih od njih, a počela je od Jegora Pruceva.

Ruski internacionalac je otišao iz Zvezde kao slobodan igrač bez obeštećenja i karijeru će nastaviti u francuskom drugoligašu Dankerku, zvanično je potvrđeno.

Dankerk je sklopio ugovor sa Prucevim sve do 2030. godine, tako da ništa od povratka u Celje - koje ga je pikiralo.

Jegor Prucev stigao je u Zvezdu u ljeto 2022. godine iz Sočija, kao veliki talenat. Zvezda ga je tada platila 900 hiljada evra i imala je očekivanja od njega, ali prosto Rus nije uspijevao da se nametne u jakoj konkurenciji. U međuvremenu je išao na pozajmice, dva puta u Celje i jednom u OFK Beograd, dok se spominjalo i da je Vojvodina zainteresovana za njega.

Ukupno, Prucev je 25 puta nastupio za Zvezdu i upisao je ukupno tri asistencije, a dobio je i srpski pasoš.

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Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda transferi Jegor Prucev

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