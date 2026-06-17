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Sreća pogledala Zvezdu na žrijebu za Ligu šampiona: Evo protiv koga prvak Srbije igra u Evropi

Sreća pogledala Zvezdu na žrijebu za Ligu šampiona: Evo protiv koga prvak Srbije igra u Evropi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Fudbaleri Crvene zvezde saznaju protiv koga bi mogli da igraju u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Zvezda protiv Tre Fiorija ili Larnea u drugom kolu kvalifikacija Izvor: Printscreen/YouTube/UEFA TV

Završen je kompletan žrijeb za drugo kolo kvalifikacija u Ligi šampiona.

Može se reći da je Crvena zvezda imala sreće ovom prilikom, pošto je u drugoj rundi izbegla najopasnije timove koji su mogli da joj se nađu na putu - šampione Danske i Švedske.

Protivnik Crvene zvezde u drugoj rundi biće bolji iz dvomeča koji će igrati Tre Fiori iz San Marina i Larne iz Severne Irske.

Ostali klubovi iz regiona nisu imali mnogo sreće. Zagrebački Dinamo izvukao je Tun, aktuelnog šampiona Švajcarske, dok će Celje sačekati boljeg iz meča moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije.

Ukoliko prođu prvo kolo kvalifikacija fudbaleri Borca će igrati protiv Vitebska iz Bjelorusije ili rumunske Univerzitatee iz Krajove, Sutjeska bi nakon eliminacije Kairata igrala protiv kiparske Omonije, dok Vardar čeka azerbejdžanski Sabah ili velški TNS - ako izbace KuPS iz Finske.

Svi parovi drugog kola:

Grupa 1
Mjalbi – Linkoln Red Imps/Inter dEskaldes
Tre Fiori/Larne – Crvena zvezda
Sabah /Nju Sejnts – Vardar/KuPS
Ki klaksvik/Atert Bisen – Kauno Žalgiris/Drita
Arhus – Leh Poznanj
Ararat/Riga – Floriana/Šamrok Rovers

Grupa 2

Borac/Levski – Vitebsk/Univerzitatea Krajova
Omonija – Kairat/Sutjeska
Tun – Dinamo
Vikingur/Đer – Hapoel B.Š.
Flora/Iberija – Slovan
Petrokub/Egnatija - Celje

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Tagovi

Liga šampiona FK Crvena zvezda

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