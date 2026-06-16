Novi potpis na Marakani: Crvena zvezda "blindirala" velikog talenta

Srpski šampion potpisao je trogodišnji ugovor sa mladim defanzivcem.

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Crvena zvezda obezbijedila je još jedan potpis za budućnost. Mladi fudbaler Vuk Roganović je potpisao novi trogodišnji ugovor sa crveno-bijelima, uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu sezonu.

‍Roganović, koji je rođen 2007. godine nosi kapitensku traku u omladinskom pogonu i važi za jednog od najperspektivnijih defanzivaca u svom uzrastu.

"Utisci su nevjerovatni, mnogo sam srećan, drago mi je što sam produžio ugovor i što sam se stavio na raspolaganje klubu. Naravno da je ovo ostvarenje jednog dječačkog sna i veliki podstrek za dalji rad", rekao je Roganović.

Talentovani igrač Zvezdine omladinske škole rođen 2007. godine, Vuk Roganović, parafirao je trogodišnji ugovor sa našim klubom, uz opciju produžetka saradnje na još jednu godinu.



⚪️#fkczpic.twitter.com/9cdi7hnY4M — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)June 16, 2026

Već sada ima zapažene uspjehe da mlađim selekcijama... "Osvojio sam svake godine titulu, igrao sam Ligu šampiona za mlade, tako da sam spreman za iskorak. Mislim da je prethodna sezona bila veoma uspješna. Drago mi je što sam imao priliku da sarađujem sa Nenadom Milijašem, koji je prije svega velika legenda Crvene zvezde i nadam se da će nam se putevi ponovo ukrstiti u budućnosti."

Mladi štoper je označio ciljeve za budućnost. "Cilj mi je da zaigram i debitujem za prvi tim i ostavim neki dublji trag", poručio je Roganović.

Vuk Roganović je rođen 4. januara 2007. godine u Novom Sadu. Prošao je sve mlađe kategorije Crvene zvezde, dva puta je osvojio Omladinsku ligu Srbije, a značajno iskustvo je stekao igrajući u Ligi šampiona za mlade.