Princ Adu (22), ofanzivac iz Gane, potencijalno je pojačanje Crvene zvezde za napad na ligu šampiona.

Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA

Crvena zvezda je angažovala četiri pojačanja na samom početku prelaznog roka i svi su se oni pojavili na prozivci Dejana Stankovića, ali... Teško je povjerovati da je tu kraj prelaznog roka za Zvezdu. Dejan Stanković je najavio "bombu" za kraj, a Zvezdan Terzić dodao da je to samo opcija, a ne i siguran potpis crveno-bijelih u finišu prelaznog roka. Ipak, čini se da tu ima nečega!

Kako prenosi "Mozzart sport", najveća želja Crvene zvezde za finiš prelaznog roka je ofanzivac Viktorije iz Plzenja, povremeni reprezentativac Gane Princ Adu (22). Riječ je o napadaču koji može da igra i nešto povučenije, ali i kao lijevo krilo, što bi Crvenoj zvezdi dalo dodatnu šarenolikost pred protivničkim golom.

Vidi opis Princ Adu je Zvezdin "kapitalac" za Ligu šampiona: Otkriveno koga će Stanković čekati do avgusta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Crvena zvezda je već stupila u kontakt sa čelnicima češkog kluba i dobila je vijesti koje bi mogle malo da je zabrinu. Viktorija iz Plzenja želi između pet i šest miliona za napadača iz Gane, što znači da će Zvezda možda morati da obori klupski rekord kako bi ga dovela u Beograd. Ako u klubu procijene da će se isplatiti, ne bi trebalo da bude problema sa transferom, posebno nakon prodaja određenih igrača koji će biti višak u timu Dejana Stankovića.

Princ Adu je u prethodnoj sezoni na 29 prvenstvenih mečeva u Češkoj imao učinak od sedam golova i jedne asistencije, dok je na devet mečeva u Ligi Evrope uspio da postigne jedan gol. Prije Viktorije iz Plzenja nosio je dres Bečem junajteda u rodnoj Gani, zatim je igrao za Isloč u Bjelorusiji i Krivbas u Ukrajini, a 2024. godine taj klub ga je prodao Česima za 700.000 evra.

Podsjećamo, Crvena zvezda je tokom leta produžila ugovor sa Mateušom Magaljaešom, otkupila Džeja Enema od OFK Beograda i angažovala Mohameda Abu Fanija, Kristijana Balova, Mohameda Čam Saračevića i Loizosa Loizua. Očekuje se da krajem ljeta crveno-bijeli otkupe 50 odsto ugovora koji Strahinja Eraković ima sa Zenitom iz Sankt Peterburga.