Zvezda se poslije petarde vratila u Beograd: Loizu i Čam pogodili u prvom testu crveno-bijelih

Zvezda protiv niželigaša dala pet golova

Izvor: x.com/crvenazvezdafk

Fudbaleri Crvene zvezde raspucano su počeli pripreme, jer su u prvoj test-utakmici na Zlatiboru pobijedili Jedinstvo iz Užica 5:0.

Svih pet golova postigli su različiti igrači - Aleksandar Katai u 8. minutu, Loizos Loizu u 11, Muhamed Čam u 14, Rade Krunić u 22. i Matej Gaštarov u 55. minutu.

Crvena zvezda igra prvi kontrolni meč u okviru letnjih priprema na Zlatiboru protiv ekipe Jedinstva iz Užica, a u prvom poluvremenu su golove postigli Katai, Krunić i Zvezdina nova pojačanja Loizu i Čam.



⚪️#fkczpic.twitter.com/CXRUyEZCpi — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)June 19, 2026

Crvena zvezda: Mateus (od 31. Guteša), Papović (od 31. Ovusu), Veljković (od 31. Gudelj), Učena (od 31. Roganović), Strika (od 31. Baucal), Krunić (od 31. Gaštarov), Abu Fani (od 31. Anokić), Loizu (od 31. Zarić), Čam (od 31. Šarić), Ivanić (od 31. Balov), Katai (od 31. Enem).

Ekspedicija crveno-bijelih vratila se u Beograd i u nedjelju će otputovati u Austriju na glavnu fazu priprema. Tamo će do 5. jula igrati tri utakmice - protiv Amštetena 25. juna, Slovana iz Bratislave 29. juna i protiv Slavije iz Praga 4. jula. Poslije toga će odigrati i generalnu probu protiv Zenita u Sankt Peterburgu.

Prvu utakmicu u Superligi Zvezda će igrati kod kuće protiv Mačve 18. jula, a onda će zaigrati u 2. kolu Lige šampiona protiv pobjednika dvomeča Tre Fjorija (San Marino) - Larn (Sjeverna Irska). Prvi mečevi zakazani su za 21. i 22. jul, a revanši za 28. i 29. jul.