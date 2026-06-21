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Zvezda otputovala u Austriju: Stanković poveo 31 fudbalera

Zvezda otputovala u Austriju: Stanković poveo 31 fudbalera

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda poslije Zlatibora putuje u Austriju gdje će nastaviti pripreme, a na spisku je i Omri Glazer kome je aktivirana klauzula za još jednu sezonu.

Crvena zvezda otputovala na pripreme u Austriju Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda je ove nedjelje počela pripreme za novu sezonu, a poslije nekoliko dana na Zlatiboru - vrijeme je za selidbu u Austriju. U svojoj staroj bazi, fudbaleri Crvene zvezde pripremaće se za predstojeću sezonu i "brusiće" formu za kvalifikacije za Ligu šampiona.

Dejan Stanković je na put poveo 31 fudbalera, a to su: Mateuš, Omri Glazer, Savo Radanović, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Balša Papović, Rodrigao, Strahinja Baucal, Strahinja Eraković, Stefan Gudelj, Frenklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Mahmudu Bađo, Matej Gaštarov, Rade Krunić, Tomas Handel, Dragan Anokić, Timi Maks Elšnik, Abu Fani, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Mirko Ivanić, Kristijan Balov, Daglas Ovusu, Mo Čam, Loizos Loizu, Aleksandar Katai, Džej Enem i Bruno Duarte.

U pitanju je isti tim koji je i počeo pripreme, odnosno nedostaju samo Arnautović i Seol koji su trenutno sa svojim reprezentacijama na Svjetskom prvenstvu.

Što se tiče priprema u Austriji, Zvezda će prvi meč igrati 25. juna protiv jednog lokalnog tima, zatim 29. juna sa Slovanom iz Bratislave i 4. jula protiv Slavije iz Praga. Za kraj, Crvena zvezda ide u Rusiju gde će igrati protiv Zenita iz Sankt Peterburga 12. jula.

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FK Crvena zvezda fudbal

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