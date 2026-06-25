Dejan Stanković opominje mlade u Zvezdi: "Promijenite brzinu, stavite u petu"

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković imao je poruku za najmlađe igrače svog tima, kojima je pružio priliku u utakmici protiv Amštetena u Austriji.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković primijetio je da bi mladi igrači njegovog tima morali da daju više nego što su pružili u pobjedi protiv Amštetena (2:1) u četvrtak uveče na pripremama u Austriji.

"Uvijek kažem, da ne volim ove utakmice, ali bez njih ne možemo. Niko se nije povrijedio, što je najbitnije. Da je moglo bolje, moglo je, da je moglo da bude gore - moglo je, ne volim da mjerim. Ima na čemu da se radi, mlađe snage bi trebalo da promijene brzinu i da 'stave u petu'. Imaju šansu poslije prethodnog prvenstva, ovaj klub daje šansu da se afirmišu mladi igrači i trebalo bi da promijene brzinu i stave u petu", opomenuo ih je Stanković u izjavi za TV Arena sport.

Stanković je u Austriji pružio priliku svim rezervistima, pa je od sredine drugog poluvremena igrala postava: Ivan Guteša - Balša Papović, Rodrigao, Stefan Gudelj, Matej Strika, Timi-Maks Elšnik, Matej Gaštarov, Vasilije Kostov, Kristijan Balov, Dimitrije Šarić, Džej Enem.

Naredni protivnik biće Slovan iz Bratislave u ponedjeljak, takođe od 17.30.

"Dobro radimo, malo je vruće, ali uslovi su isti za oba tima. Top radimo, mislim da je ova provjera OK prošla, sljedeća će biti prava, protiv ozbiljnog protivnika, ozbiljnijeg od ovoga. Taktičke i tehničke greške moraćemo da izbjegnemo", dodao je Stanković.

Bio je upitan i kakvu igru želi da vidi na ovim pripremama i poslije njih?

"Kompleksno je pitanje. Želim da vidim čvrstinu, direktnu igru, da završavamo akcije, da se bavimo preventivnim 'markingom'. Hoću da ne dobijamo kontranapade. Primili smo danas gol iz prekida, a u posljednjih mjesec dana prvenstva primili smo tri. Danas izbijena lopta, pa na drugu loptu primim gol. Ima detalja na kojima moramo da budemo bolji ako hoćemo da dostignemo ciljeve, ali u principu sam zadovoljan", kazao je Stanković.

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