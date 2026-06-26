Golman OFK Beograda Balša Popović (26) prelazi u Olimpijakos, a prodaje ga Crvena zvezda čiji je igrač.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se trenutno u Austriji priprema za novu sezonu, u kojoj će pokušati da odbrani trofeje na domaćoj sceni i obezbijedi novi plasman u Ligu šampiona. Dok Dejan Stanković radi sa igračima, klupski čelnici bave se transferima crveno-bijelih. Nakon četiri dolaska, vrijeme je i za prodaje - prvi je na redu Balša Popović (26) golman koji nikada nije branio za Zvezdu.

Crnogorski golman je od 2023. godine član OFK Beograda, a prethodnog ljeta Zvezda je otkupila njegov ugovor za 900.000 evra. Prepoznali su crveno-bijeli da bi Popovićev transfer mogao da im se isplati u budućnosti, iako nije bio plan da se on preseli na stadion "Rajko Mitić". Balša Popović je ostao u OFK Beogradu, a i tokom pozajmice je pružao odlične partije za tim sa Karaburme.

Njegovi nastupi još ranije su privukli pažnju Olimpijakosa, a grčki portal "Sport24" prenosi da je sada vrijeme i za konačnu realizaciju transfera. Navodno, transfer čuvara mreže iz Kotora iznosiće 1.500.000 evra, a očekuje se da Crvena zvezda i OFK Beograd podijele novac koji će tim iz Pireja poslati za usluge Balše Popovića.

Vidi opis Zvezda prodaje golmana koji nikada nije branio za nju: Olimpijakos je već spremio 1.500.000 evra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Popović je do sada branio na 105 utakmica za OFK Beograd, a u posljednje dvije sezone bio je jedan od najboljih čuvara mreže u Superligi Srbije. Karijeru je počeo u Mogrenu iz Budve, a branio je još i za Arsenal iz Tivta prije nego što se preselio u Srbiju. Prvo je nastupao za Kolubaru, koja ga je slala na pozajmicu Teleoptiku, a punu afirmaciju doživio je u dresu OFK Beograda sa kojim je nastupao i u Prvoj ligi Srbije.