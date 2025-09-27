logo
Čim se završio meč okrenuo se ka Grobarima: Balša Popović rekao "večeras to neće moći"

Autor Dragan Šutvić
0

Zanimljiva scena na meču OFK Beograda i Partizana i u centru pažnje golman Balša Popović.

Balša Popović navijači Partizana reakcija Izvor: TV Arena sport

Partizan je pobijedio OFK Beograd 2:0 (1:0) u okviru 10. kola Superlige večeras u Zaječaru, a bez dileme može se reći da je jedan od najboljih pojedinaca utakmice bio golman "romantičara" Balša Popović. Odlično je branio čitav meč i spriječio je teži poraz svog tima, posebno se istakavši u završnici utakmice.

Krenuo je OFK Beograd na "sve ili ništa" i ostavio je Popovića na vetrometini, tako da je lijep udarac Bogdana Kostića u 93. minutu paradom zaustavio Balša Popović i odmah se okrenuo ka Grobarima iza njega.

"Neće moći", pokazao je prstom ka njima, poručivši da ne dozvoljava Partizanu da postigne treći gol. Pogledajte taj snimak:

Pogledajte

00:36
Balša Popović i Grobari na OFK Beograd - Partizan
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Partizan je inače slavio golovima Vanje Dragojevića iz 43, minuta i Jovana Miloševića iz 77. minuta, a trener Srđan Blagojević bio je vrlo zadovoljan partijom svojih fudbalera. S druge strane Simo Krunić nije srećan kako je OFK Beograd odigrao, dok je imao šta da kaže Partizanu na njihovo neslaganje oko odluke da se meč igra u Zaječaru.

