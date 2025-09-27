logo
Partizan se derbija više i ne sjeća: Srđanove "bebe" razbile OFK Beograd u Zaječaru

Autor Dragan Šutvić
0

Fudbaleri OFK Beograda dočekali Partizan u Zaječaru, ali nisu bili ni blizu senzacije kao prošle sezone.

Superliga Srbije OFK Beograd Partizan 0 2 Izvor: MN PRESS

Nakon poraza od Crvene zvezde, mladi fudbaleri Partizana pokazali su karakter i na gostovanju OFK Beogradu u Zaječaru upisali su rutinsku pobjedu (2:0).

Strijelci za tim Srđana Blagojevića bili su kapiten Vanja Dragojević, kojem je ovo prvi gol u seniorskoj karijeri i Jovan Milošević koji je nastavio dobru golgetersku seriju.

Partizan je došao do prednosti u 43. minutu. Povukao je Dragojević napad crno-bijelih, nakon što je uzeo jednu ničiju loptu na sredini terena. Otvarao mu se prostor, samim tim i opcije za dodavanje, ali je Dragojević "raspalio" po lopti i od prečke je poslao u mrežu.

Konačan rezultat postavljen je u 77. minutu. Bio je to brz napad Partizana po lijevoj strani, gdje su kombinovali rezervisti Natho i Kostić, nakon čega je uslijedila rutinska realizacija Jovana Miloševića koji je ostao na pet metara. Zakačio je loptu kapiten OFK Beograda Đermanović dok je putovala ka Miloševiću, zakačio je i golman Popović dok je putovala ka golu, ali odbrane od ovog napada nije bilo.



