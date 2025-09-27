logo
Blagojević oduševljen poslije pobjede u Zaječaru: "Sad može i muzika u autobusu"

Autor Dragan Šutvić
0

Trener Partizana Srđan Blagojević dobro raspoložen poslije pobjede nad OFK Beogradom.

OFK Beograd Partizan izjava Srđana Blagojevića Izvor: TV Arena sport/screenshot

Srđan Blagojević uvijek je vrlo ozbiljan i ne dopušta da ga euforija ikad vodi, ali može se reći da je poslije pobjede Partizana nad OFK Beogradom (2:0) u Zaječaru bio vrlo zadovoljan. Njegova ekipa stabilizovala se poslije poraza u "vječitom" derbiju i odigrala vrlo dobar meč na "Kraljevici" i u Beograd se vraća sa cijelim plijenom, uz povratak na prvo mjesto na tabeli, doduše uz meč više od Crvene zvezde.

Zbog toga je čak rekao da će njegovim igračima biti dozvoljena i muzika u autobusu

"Nema goreg u sportu nego kada putujete ovako daleko, a izgubite utakmicu i ne budete zadovoljni i vraćate se tužni. Biće muzike vjerovatno. Imamo pravo na to", kazao je Blagojević uz osmijeh.

"Dosta dobro je bilo od samog početka, pretili su nam u nekim situacijama, ofanzivnoj tranziciji, napadaju dobro dubinu, ali sigurno će biti u vrhu tabele do kraja sezone", rekao je Blagojević i dodao da se zahvaljuje navijačima na podršci.

U narednom kolu, jedinom još pred pauzu zbog reprezentacija, Partizan igra protiv Vojvodine.

Tagovi

FK Partizan fudbal OFK Beograd Srđan Blagojević Superliga Srbije treneri

