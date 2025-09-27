Trener Partizana Srđan Blagojević dobro raspoložen poslije pobjede nad OFK Beogradom.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Srđan Blagojević uvijek je vrlo ozbiljan i ne dopušta da ga euforija ikad vodi, ali može se reći da je poslije pobjede Partizana nad OFK Beogradom (2:0) u Zaječaru bio vrlo zadovoljan. Njegova ekipa stabilizovala se poslije poraza u "vječitom" derbiju i odigrala vrlo dobar meč na "Kraljevici" i u Beograd se vraća sa cijelim plijenom, uz povratak na prvo mjesto na tabeli, doduše uz meč više od Crvene zvezde.

Vidi opis Blagojević oduševljen poslije pobjede u Zaječaru: "Sad može i muzika u autobusu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Zbog toga je čak rekao da će njegovim igračima biti dozvoljena i muzika u autobusu:

"Nema goreg u sportu nego kada putujete ovako daleko, a izgubite utakmicu i ne budete zadovoljni i vraćate se tužni. Biće muzike vjerovatno. Imamo pravo na to", kazao je Blagojević uz osmijeh.

"Dosta dobro je bilo od samog početka, pretili su nam u nekim situacijama, ofanzivnoj tranziciji, napadaju dobro dubinu, ali sigurno će biti u vrhu tabele do kraja sezone", rekao je Blagojević i dodao da se zahvaljuje navijačima na podršci.

U narednom kolu, jedinom još pred pauzu zbog reprezentacija, Partizan igra protiv Vojvodine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!