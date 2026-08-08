Zvezdin golman zaplakao na "Marakani": Trebinjac dugo čekao šansu, a onda ga je greška skupo koštala

Mladi golman Crvene zvezde Savo Radanović zaplakao je nakon isključenja na utakmici protiv Novog Pazara.
Mladi golman Crvene zvezde Savo Radanović isključen je na utakmici protiv Novog Pazara u 60. minutu i plakao je dok je išao ka klupi.
Neposredno poslije gola svog tima za 2:0 (strijelac Džej Enem), on je istrčao van kaznenog prostora i rukom zaustavio loptu, što je automatski značilo crveni karton.
Glavni sudija utakmice Predrag Janjuš zaustavio je igru i tražio pomoć VAR sobe, u kojoj je bio Momčilo Marković sa Bojanom Banovićem. Dobio je Janjuš instrukciju od kolega da pogleda ekran i kada je to učinio, sve je bilo jasno - Radanović je morao napolje.
Pogledajte tu situaciju.
Mladi golman Zvezde, rođeni Trebinjac, dobio je šansu umjesto Mateusa Magalješa, ali je Brazilac ipak morao na teren kad je Radanović pocrvenio. Teško je pala greška mladom čuvaru mreže i zaplakao je dok je napuštao teren.
Zvezda je pobijedila 2:0 i ostvarila i četvrti trijumf u Superligi pred meč protiv Hapoel Ber Peve u kvalifikacijama za Ligu šampiona u utorak.