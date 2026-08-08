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Zvezdin golman zaplakao na "Marakani": Trebinjac dugo čekao šansu, a onda ga je greška skupo koštala

Zvezdin golman zaplakao na "Marakani": Trebinjac dugo čekao šansu, a onda ga je greška skupo koštala

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mladi golman Crvene zvezde Savo Radanović zaplakao je nakon isključenja na utakmici protiv Novog Pazara.

Golman Crvene zvezde Savo Radanović isključen protiv Novog Pazara Izvor: MN PRESS

Mladi golman Crvene zvezde Savo Radanović isključen je na utakmici protiv Novog Pazara u 60. minutu i plakao je dok je išao ka klupi.

Neposredno poslije gola svog tima za 2:0 (strijelac Džej Enem), on je istrčao van kaznenog prostora i rukom zaustavio loptu, što je automatski značilo crveni karton.

Glavni sudija utakmice Predrag Janjuš zaustavio je igru i tražio pomoć VAR sobe, u kojoj je bio Momčilo Marković sa Bojanom Banovićem. Dobio je Janjuš instrukciju od kolega da pogleda ekran i kada je to učinio, sve je bilo jasno - Radanović je morao napolje.

Pogledajte tu situaciju.

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Savo Radanović dobio crveni karton na Zvezda Novi Pazar
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Mladi golman Zvezde, rođeni Trebinjac, dobio je šansu umjesto Mateusa Magalješa, ali je Brazilac ipak morao na teren kad je Radanović pocrvenio. Teško je pala greška mladom čuvaru mreže i zaplakao je dok je napuštao teren.

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Savo Radanović plače zbog crvenog kartona
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Zvezda je pobijedila 2:0 i ostvarila i četvrti trijumf u Superligi pred meč protiv Hapoel Ber Peve u kvalifikacijama za Ligu šampiona u utorak. 

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Tagovi

FK Crvena zvezda FK Novi Pazar Superliga Srbije Savo Radanović

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