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Nestali kapiten Venecuele, njegova supruga i sin (2) nakon razornog zemljotresa

Nestali kapiten Venecuele, njegova supruga i sin (2) nakon razornog zemljotresa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Prilikom razornog zemljotresa u Venecueli nestali odbojkaš Vilner Rivas, njegova supruga i sin.

Nestali kapiten Venecuele, njegova supruga i sin (2) nakon razornog zemljotresa Izvor: X - screenshot

Čitav svijet je šokiran informacijama koje posljednjih dana stižu iz Venecuele, koju je pogodio razoran zemljotres. Broj preminulih, povrijeđenih i nestalih mjeri se u desetinama hiljada, a među onima o kojima još nema nikakvih informacija je i kapiten odbojkaške reprezentacije Venecuele, iskusni Vilner Rivas, jedan od najboljih odbojkaša u istoriji svoje zemlje.

Kako je saopštio Odbojkaški savez Venecuele, Rivas i njegova porodica vode se kao nestali jer su njihova tijela ispod ruševina koje je napravio razoran zemljotres. Tom prilikom pala je zgrada u kojoj su živjeli Rivas, njegova supruga i dvogodišnji sin, a za sada nema detaljnijih informacija o pretragama terena u tom dijelu Venecuele.

Potraga za preživjelima traje neprekidno već danima, a počela je odmah nakon što se tlo smirilo. Kako vrijeme prolazi tako su sve manje šanse da stignu dobre vijesti, ali ljubitelji sporta i dalje gaje nadu da bi porodica venecuelanskog odbojkaša mogla da bude pronađena živa.

Situaciju je dodatno pogoršao novi zemljotres, koji je u subotu uveče po našem vremenu pogodio okolinu Karakasa, glavnog grada Venecuele.

Bonus video:

Pogledajte

03:00
Gabrijela Spanić u suzama zbog zemljotresa u Venecueli
Izvor: Instagram/gabyspanictv
Izvor: Instagram/gabyspanictv

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Tagovi

Odbojka Venecuela zemljotres

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