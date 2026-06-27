Nestali kapiten Venecuele, njegova supruga i sin (2) nakon razornog zemljotresa

Prilikom razornog zemljotresa u Venecueli nestali odbojkaš Vilner Rivas, njegova supruga i sin.

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Čitav svijet je šokiran informacijama koje posljednjih dana stižu iz Venecuele, koju je pogodio razoran zemljotres. Broj preminulih, povrijeđenih i nestalih mjeri se u desetinama hiljada, a među onima o kojima još nema nikakvih informacija je i kapiten odbojkaške reprezentacije Venecuele, iskusni Vilner Rivas, jedan od najboljih odbojkaša u istoriji svoje zemlje.

Kako je saopštio Odbojkaški savez Venecuele, Rivas i njegova porodica vode se kao nestali jer su njihova tijela ispod ruševina koje je napravio razoran zemljotres. Tom prilikom pala je zgrada u kojoj su živjeli Rivas, njegova supruga i dvogodišnji sin, a za sada nema detaljnijih informacija o pretragama terena u tom dijelu Venecuele.

La Fédération vénézuélienne a annoncé que Willner Rivas et sa famille sont portés disparus depuis les tremblements de terre survenus au Venezuela…



Fédération Vénézuéliennepic.twitter.com/17yXIQ4vzv — VolleyActu (@VolleyActu)June 26, 2026

Potraga za preživjelima traje neprekidno već danima, a počela je odmah nakon što se tlo smirilo. Kako vrijeme prolazi tako su sve manje šanse da stignu dobre vijesti, ali ljubitelji sporta i dalje gaje nadu da bi porodica venecuelanskog odbojkaša mogla da bude pronađena živa.

Situaciju je dodatno pogoršao novi zemljotres, koji je u subotu uveče po našem vremenu pogodio okolinu Karakasa, glavnog grada Venecuele.

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