"Pogledaj je, zašto to radiš": Zoran Terzić pobjesnio jer je sutkinja htjela da pokrade Srbiju

Zoran Terzić nije htio da dozvoli da se Srbiji otme poen, za koji su čak i Njemice priznale da je bio za Srbiju.

Izvor: Arena 2 Premium/Printscreen

Srbija je dobila prva dva seta na meču sa Njemačkom u Ligi nacija na gostovanju, a pred kraj drugog seta imao je selektor Zoran Terzić okršaj sa sutkinjom Domingom Lot.

Pri rezultatu 21:19 u drugom setu za srpski tim vidjeli smo smeč Tice, a onda je lopta otišla u aut. Htio je nakon toga selektor Njemačke da traži čelendž nakon što je dosuđen poen za Srbiju, ali se Štrube javila svom selektoru i rekla da je pipala loptu. Nakon toga je sudija Dominga Lot zaustavila igru, dodijelila poen Njemačkoj uprkos tome što je vidjela.

"Pogledaj je", vikao je iznervirani Zoran Terzić koga je Lot natjerala da traži čelendž. "Zašto mijenjaš odluku", pitao je on, pa onda na silu tražio tajm-aut.

Pogledajte taj momenat:

Pogledajte 01:02 Terzić se svađa oko poena sa sudijom Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

Poslije čelendža se jasno pokazano da je Štrube dirala loptu i da je od Njemica lopta otišla u aut. "Za šta mi izgubismo silno vrijeme, nikome vjerovatno sem Domingi Lot nije jasno, ali dobro", rekao je Nenad Kostić u prenosu "Arene sport".

Na kraju Srbija nije imala nikakvih problema da osvoji drugi set, a iako je u trećem bilo nekakvih problema i srpski tim jeste gubio neko vrijeme, na kraju je novom pobjedom Srbija došla vrlo blizu devetog mjesta Lige nacija koje vodi u dalje takmičenje.

Srbija je u ovom "prozoru" prvo pobijedila Bugarsku sa rutinskih 3:0, zatim nas je u pet setova savladala Bugarska i sada je pobijeđena Njemačka sa 3:0.