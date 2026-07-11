Srbija u finalu Evropskog prvenstva: Usred Haga u drami pala je Holandija

Ženska juniorska selekcija Srbije ušla je u finale Evropskog prvenstva u Hagu.

Izvor: MN PRESS

Kako igraju srpske djevojke! Juniorska selekcija Srbije u odbojci savladala je u polufinalu Holandiju 3:2 (28:26, 20:25, 26:28, 25:22, 15:12) i poslije velike drame plasirala se u finale Evropskog prvenstva. Srpkinje su u Hagu uspjele da preokrenu i pobijede u taj-brejku. U finalu će im rivalke biti Italijanke koji su sa 3:0 (25:11, 25:15, 25:15) pregazile Španiju.

Srbija je u prvom setu u drami imala više nerava i povela, a onda je mnogo lakše rival uzeo drugi set. U trećem je Holandija uz pomoć svoje bučne publike dobila u neizvjesnoj završnici. I na kraju smo vidjeli nevjerovatnu pobjedu Srbije koja je u dva seta odigrala najbolju odbojku od početka prvenstva i pobijedila.

Nevjerovatna je bila Milica Vidačić. Korektorka Srbije je imala 22 poena, a Lana Mijačić je dodala 17 poena. Simona Maleska je uspjela da osvoji 11 poena, dok je Teodora Skočajić imala 10 poena.

Holandija i Španija će igrati meč za treće mjesto u nedjelju od 15 časova, dok srpske djevojke igraju od 18.30 za zlato.