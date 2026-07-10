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Maja se vratila i poslala poruku Srbiji: "I dalje osjećam isti žar, ponos i ljubav"

Maja se vratila i poslala poruku Srbiji: "I dalje osjećam isti žar, ponos i ljubav"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Iskusna srpska odbojkašica Maja Ognjenović prokomentarisala je poraz Srbije od Francuske u Ligi nacija.

Maja Ognjenović o reprezentaciji Srbije Izvor: MN PRESS

Kapiten srpske reprezentacije Maja Ognjenović prokomentarisala je poraz srpskog tima u Ligi nacija. Djevojke koje sa klupe vodi Zoran Terzić i drugi put su poražene u Beogradskoj areni, pa su sad pred njima mečevi protiv Njemačke i Holandije i prilika da se utisak popravi na domećem terenu.

Poslije pet sezova borbe, preokreta i poraza 3:2 (20:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:13), Maja je opravdala mlad tim Srbije.

"Mislim da je u ovom meču bilo prisutno i malo nesigurnosti, a nastavljen je i negativan niz kada su u pitanju taj-brejkovi.Nije lako igrati peti set pred domaćom publikom, ali ono što me raduje jeste energija djevojaka, njihova želja i kvalitet koji posjeduju. Nadam se da ćemo u narednom periodu imati dovoljno vremena da radimo na svim segmentima - fizičkoj pripremi, taktici, ali i psihološkoj stabilnosti", rekla je.

Pred devojkama koje vodi Zoran Terzić je još mnogo napornog rada.

"Od kada sam počela da treniram, prije otprilike dvije nedjelje, prvi kontakt sa ovom ekipom, koja je dosta drugačija u odnosu na onu iz 2024. i moj posljednji nastup za reprezentaciju, bio je veoma pozitivan. Vidjela sam mnogo prostora za napredak, dosta kvalitetnih stvari i veliki potencijal. Ipak, mislim da je ovom timu potrebno još vremena, strpljenja i kontinuiranog rada. Vjerujem da će se to pokazati kada završimo ovaj ciklus Lige nacija i krenemo sa pripremama za Evropsko prvenstvo", dodala je legenda odbojkaške reprezentacije.

Srbija u Beogradu igra 11. jula protiv Njemačke od 20 časova, a onda dan kasnije protiv Holandije u istim terminu. O šansama srpskih djevojaka Maja je rekla:

"To nije pitanje za mene, već za selektora. Prvobitni dogovor je bio da Tijana i ja ovaj period iskoristimo kao uvodnu fazu, pošto smo tek prije dvije nedjelje počele sa radom. Zbog toga nije jednostavno unaprijed prognozirati. To je kratak period za ozbiljnu pripremu i takmičarski ritam. Vidjećemo kako će se situacija razvijati. Dobro se osjećamo i ukoliko budemo mogle da pomognemo ekipi, bićemo tu, ali posljednju odluku donosi selektor".

I ono najvažnije - Maja Ognjenović se vratila u reprezentaciju. Situacija u timu se neće preko noći popravili, ali odbojkašica koja se poslije 700 dana vratila u nacionalni tim mogla bi biti ključ za napredak i bolje partije Srbije.

"Predivan osjećaj. Bilo je veoma emotivno i juče. Nisam očekivala da će povratak poslije trećeg dolaska u reprezentaciju biti toliko poseban, jer je osjećaj kada igraš za nacionalni tim uvek jedinstven. Trenutak kada sam ponovo izašla na teren bio je zaista prelijep i pun emocija. I dalje osjećam isti žar, ponos i ljubav prema reprezentativnom dresu", zaključila je Maja.

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Tagovi

Maja Ognjenović Srbija Odbojka odbojkašice

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