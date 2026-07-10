Iskusna srpska odbojkašica Maja Ognjenović prokomentarisala je poraz Srbije od Francuske u Ligi nacija.

Izvor: MN PRESS

Kapiten srpske reprezentacije Maja Ognjenović prokomentarisala je poraz srpskog tima u Ligi nacija. Djevojke koje sa klupe vodi Zoran Terzić i drugi put su poražene u Beogradskoj areni, pa su sad pred njima mečevi protiv Njemačke i Holandije i prilika da se utisak popravi na domećem terenu.

Poslije pet sezova borbe, preokreta i poraza 3:2 (20:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:13), Maja je opravdala mlad tim Srbije.

"Mislim da je u ovom meču bilo prisutno i malo nesigurnosti, a nastavljen je i negativan niz kada su u pitanju taj-brejkovi.Nije lako igrati peti set pred domaćom publikom, ali ono što me raduje jeste energija djevojaka, njihova želja i kvalitet koji posjeduju. Nadam se da ćemo u narednom periodu imati dovoljno vremena da radimo na svim segmentima - fizičkoj pripremi, taktici, ali i psihološkoj stabilnosti", rekla je.

Vidi opis Maja se vratila i poslala poruku Srbiji: "I dalje osjećam isti žar, ponos i ljubav" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Pred devojkama koje vodi Zoran Terzić je još mnogo napornog rada.

"Od kada sam počela da treniram, prije otprilike dvije nedjelje, prvi kontakt sa ovom ekipom, koja je dosta drugačija u odnosu na onu iz 2024. i moj posljednji nastup za reprezentaciju, bio je veoma pozitivan. Vidjela sam mnogo prostora za napredak, dosta kvalitetnih stvari i veliki potencijal. Ipak, mislim da je ovom timu potrebno još vremena, strpljenja i kontinuiranog rada. Vjerujem da će se to pokazati kada završimo ovaj ciklus Lige nacija i krenemo sa pripremama za Evropsko prvenstvo", dodala je legenda odbojkaške reprezentacije.

Srbija u Beogradu igra 11. jula protiv Njemačke od 20 časova, a onda dan kasnije protiv Holandije u istim terminu. O šansama srpskih djevojaka Maja je rekla:

"To nije pitanje za mene, već za selektora. Prvobitni dogovor je bio da Tijana i ja ovaj period iskoristimo kao uvodnu fazu, pošto smo tek prije dvije nedjelje počele sa radom. Zbog toga nije jednostavno unaprijed prognozirati. To je kratak period za ozbiljnu pripremu i takmičarski ritam. Vidjećemo kako će se situacija razvijati. Dobro se osjećamo i ukoliko budemo mogle da pomognemo ekipi, bićemo tu, ali posljednju odluku donosi selektor".

Vidi opis Maja se vratila i poslala poruku Srbiji: "I dalje osjećam isti žar, ponos i ljubav" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 13 13 / 13

I ono najvažnije - Maja Ognjenović se vratila u reprezentaciju. Situacija u timu se neće preko noći popravili, ali odbojkašica koja se poslije 700 dana vratila u nacionalni tim mogla bi biti ključ za napredak i bolje partije Srbije.

"Predivan osjećaj. Bilo je veoma emotivno i juče. Nisam očekivala da će povratak poslije trećeg dolaska u reprezentaciju biti toliko poseban, jer je osjećaj kada igraš za nacionalni tim uvek jedinstven. Trenutak kada sam ponovo izašla na teren bio je zaista prelijep i pun emocija. I dalje osjećam isti žar, ponos i ljubav prema reprezentativnom dresu", zaključila je Maja.

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