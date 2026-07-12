Srbija razbila Holandiju u Beogradu za kraj Lige nacija

Odbojkašice Srbije završile su takmičenje u Ligi nacija maksimalnom pobjedom.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Odbojkašice Srbije pobedom su završile takmičenje u Ligi nacija. Izabranice Zorana Terzića slavile su u Beogradskoj areni protiv Holandije sa 3:0 (25:23, 25:19, 25:15).

Tako su pred domaćim navijačima zabilježile tri maksimalne pobjede i jedan poraz od Francuske, pa su se u pravom svjetlu oprostile od Lige nacija. Završile su na kraju 11. na tabeli i neće igrati na završnom turniru. Današnje rivalke kao 7. će igrati u borbi za medalje...

Nije bilo potrebe da na teren izlaze Maja Ognjenović i Tijana Bošković, pošto su ostale reprezentativke cijeli meč odigrale na vrhunskom nivou.

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