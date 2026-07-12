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Doktor reprezentacije potvrdio najgore vijesti: Srbija ostala bez velikog aduta, a EP sve bliže

Doktor reprezentacije potvrdio najgore vijesti: Srbija ostala bez velikog aduta, a EP sve bliže

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Zoran Terzić neće moći da računa na Mašu Kirov duže vrijeme jer je na utakmici sa Njemačkom doživjela tešku povredu.

Povrijedila se srpska odbojkašica Maša Kirov Izvor: AD/© MN press, all rights reserved

Jako loše vijesti za odbojkašku reprezentaciju Srbije. Srednja blokerka Maša Kirov pokidala je prednje ukrštene ligamente i čeka je duža pauza. Peh se dogodio u utakmici Lige nacija protiv Njemačke, a srpske reprezentativke takmičenje nastavljaju protiv Holandije u nedjelju od 20 časova u Beogradskoj areni.

Odmah je bilo jasno da je Maša doživjela težu povredu, što je potvrdio doktor reprezentacije Dejan Aleksandrić.

"Da, Maša je jutros odradila detaljne ljekarske preglede, a snimci na magnetnoj rezonanci potvrdili su kidanje prednjih ukrštenih ligamenata. Slijedi joj operacija, a poslije toga i period oporavka", rekao je za "Sportklub".

Ovo je veliki problem za Zorana Terzića koji je Kirov uvrstio u startnu postavu nakon što je Maja Aleksić morala da napusti reprezentaciju zbog zdravstvenih problema.

Srbija će protiv Holandije moći da računa na tri srednja blokera - Henu Kurtagić, Minju Osmajić i Ljubicu Milojević. Ova utakmica biće najava za Evropsko prvenstvo koje kreće za oko mjesec dana, a Terzić će već naredne nedjelje okupiti tim.

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Tagovi

Maša Kirov Srbija Odbojka odbojkašice

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