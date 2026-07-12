Doktor reprezentacije potvrdio najgore vijesti: Srbija ostala bez velikog aduta, a EP sve bliže

Zoran Terzić neće moći da računa na Mašu Kirov duže vrijeme jer je na utakmici sa Njemačkom doživjela tešku povredu.
Jako loše vijesti za odbojkašku reprezentaciju Srbije. Srednja blokerka Maša Kirov pokidala je prednje ukrštene ligamente i čeka je duža pauza. Peh se dogodio u utakmici Lige nacija protiv Njemačke, a srpske reprezentativke takmičenje nastavljaju protiv Holandije u nedjelju od 20 časova u Beogradskoj areni.
Odmah je bilo jasno da je Maša doživjela težu povredu, što je potvrdio doktor reprezentacije Dejan Aleksandrić.
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"Da, Maša je jutros odradila detaljne ljekarske preglede, a snimci na magnetnoj rezonanci potvrdili su kidanje prednjih ukrštenih ligamenata. Slijedi joj operacija, a poslije toga i period oporavka", rekao je za "Sportklub".
Ovo je veliki problem za Zorana Terzića koji je Kirov uvrstio u startnu postavu nakon što je Maja Aleksić morala da napusti reprezentaciju zbog zdravstvenih problema.
Srbija će protiv Holandije moći da računa na tri srednja blokera - Henu Kurtagić, Minju Osmajić i Ljubicu Milojević. Ova utakmica biće najava za Evropsko prvenstvo koje kreće za oko mjesec dana, a Terzić će već naredne nedjelje okupiti tim.
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