Zoran Terzić neće moći da računa na Mašu Kirov duže vrijeme jer je na utakmici sa Njemačkom doživjela tešku povredu.

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Jako loše vijesti za odbojkašku reprezentaciju Srbije. Srednja blokerka Maša Kirov pokidala je prednje ukrštene ligamente i čeka je duža pauza. Peh se dogodio u utakmici Lige nacija protiv Njemačke, a srpske reprezentativke takmičenje nastavljaju protiv Holandije u nedjelju od 20 časova u Beogradskoj areni.

Odmah je bilo jasno da je Maša doživjela težu povredu, što je potvrdio doktor reprezentacije Dejan Aleksandrić.

Vidi opis Doktor reprezentacije potvrdio najgore vijesti: Srbija ostala bez velikog aduta, a EP sve bliže Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

"Da, Maša je jutros odradila detaljne ljekarske preglede, a snimci na magnetnoj rezonanci potvrdili su kidanje prednjih ukrštenih ligamenata. Slijedi joj operacija, a poslije toga i period oporavka", rekao je za "Sportklub".

Ovo je veliki problem za Zorana Terzića koji je Kirov uvrstio u startnu postavu nakon što je Maja Aleksić morala da napusti reprezentaciju zbog zdravstvenih problema.

Srbija će protiv Holandije moći da računa na tri srednja blokera - Henu Kurtagić, Minju Osmajić i Ljubicu Milojević. Ova utakmica biće najava za Evropsko prvenstvo koje kreće za oko mjesec dana, a Terzić će već naredne nedjelje okupiti tim.

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