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Het-trik Franka Mastantuona: Real ga otjerao, on iskalio bijes na Filipu Stankoviću

Het-trik Franka Mastantuona: Real ga otjerao, on iskalio bijes na Filipu Stankoviću

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Argentinski fudbaler Franko Mastantuono je konačno proradio i to protiv Filipa Stankovića. Dao je het-trik i pobjedi Fiorentine nad Venecijom 4:2.

Franko Mastantuono Izvor: Cosua/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kakav je igrač Franko Mastantuono! Sada je smjestio tri lopte iza leđa Filipa Stankovića i tako uspio da donese pobjedu Fiorentini nad timom Venecije 4:2 (2:1) u četvrtom kolu Serije A.

Sve je krenulo kada je Adams na dodavanje Busija savladao Davida De Heu, a onda je preokrenuo sjajni Argentinac. Mastantuono je prvo pogodio u 29. minutu na dodavanje Himeneza. Ušao je u sredinu Mastantuono i poslao loptu u sam ugao gola. Bacio se Filip Stanković, ali nije mogao tu ništa. Pogledajte ovaj pogodak:

Drugi gol fantastičnog Argentinca uslijedio je za minut! Tek je lopta krenula sa centra, dodao mu je Beto, a onda je ponovo Filip Stanković vadio loptu iz mreže. Opet je ušao sa strane u sredinu, opet je pogodio sam ugao i sada je od stative lopta ušla u mrežu. Uživajte:

Nastavila se goleada u drugom poluvremenu kada je Fađoli dodao do Pelegrina za 3:1 u 66. minutu, a oko pobjednika nije bilo dileme kada je Mastantuono dao treći gol za 4:1 u 84. minutu. Za het-trik je dao pogodak pošto se sjajno izvukao nakon loba svog saigrača i Filip Stanković je ovoga puta bio bijesan na svoju odbranu. Pogledajte:

Zaslužio je čistu desetku mladi Argentinac pošto je donio pobjedu iako je Hajnaut na dodavanje Hopsa pogodio za 4:2 u 86. minutu. Bio je na meti kritika pošto je na prvim mečevima ostao bez učinka. Ostao je bez gola ili asistencije u kupu protiv Beneventa i u Seriji A u mečevima sa Fiorentinom, Frosinoneom i Torinom, a "viola" je ostala bez bodova.

Ko je Franko Mastantuono?

Mladi 19-godišnji Argentinac ponikao je u River Plejtu, a nakon što je odigrao fantastičnu sezonu u Argentini za ogroman novac kupio ga je Real Madrid. U jednoj sezoni u Realu nije ostavio pretjerano veliki utisak, što ga je koštalo i mjesta na Svjetskom prvenstvu. Da bi se vratio u formu došao je na pozajmicu u Fiorentinu i to djeluje sjajno za sada.

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Tagovi

Fiorentina fudbal Serija A Venecija Franko Mastantuono

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