Fiorentina ima novog-starog trenera: Vanoli zamijenio Grosa i vratio se na kormilo "viole"

Nakon samo tri kola u Seriji A, tim iz Firence je vratio trenera koji je bio na klupi prošle sezone.

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Fiorentina i zvanično je potvrdila imenovanje Paola Vanolija za novog šefa stručnog štaba prvog tima. Iskusni stručnjak na toj funkciji mijenja Fabija Grosa, a rukovodstvo kluba iz Firence brzo je reagovalo i povjerilo ekipu treneru koji odlično poznaje italijanski fudbal.

Iz kluba su se oglasili zvaničnim saopštenjem u kom su poželjeli dobrodošlicu novom šefu struke:

"ACF Fiorentina objavljuje da je Paolo Vanoli imenovan za glavnog trenera prvog tima. Želimo da se zahvalimo Vanoliju na entuzijazmu sa kojim je odmah prihvatio priliku da preuzme vođenje ekipe", saopštio je klub iz Firence.

Za Vanolija dolazak u Firencu predstavlja i povratak u dobro poznato okruženje, s obzirom na to da je tokom igračke karijere nosio dres Fiorentine i sa klubom osvojio Kup Italije 2001. godine.

Trenersku karijeru gradio je temeljno - najprije kroz rad u mlađim reprezentativnim selekcijama Italije, a potom i kao ključni asistent Antonija Kontea u Čelsiju i Interu iz Milana. Samostalni trenerski put obilježio je osvajanjem Kupa Rusije sa Spartakom iz Moskve, velikim uspjehom sa Venecijom koju je uveo u Seriju A, te angažmanom na klupi Torina.

Nakon toga je trenirao upravo "violu", a početkom juna prošle godine zamijenio ga je Groso.

Od Vanolija se očekuje da u ekipu unese taktičku disciplinu i energiju već od današnjeg prvog treninga, kako bi Fiorentina spremna dočekala naredne prvenstvene izazove.