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Kraj nakon samo tri kola: Fiorentina otpustila Fabija Grosa!

Kraj nakon samo tri kola: Fiorentina otpustila Fabija Grosa!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Groso je odradio samo tri meča u ligi prije nego što je smijenjen.

Fabio Groso Izvor: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia

Poslije samo tri kola, Fiorentina je odlučila da povuče radikalan potez i smijeni Fabija Grosa.

Nekadašnji italijanski reprezentativac je ovog ljeta sjeo na klupu Viole, ali je stigao da odradi samo tri meča u Seriji A. Na debiju je ekipa pod njegovom ekipom porazila Benevento u Kupu Italije (4:1), ali su potom krenuli neuspjesi. Sve je krenulo od debakla na Olimpiku u susretu sa Romom (4:0), na šta su se nadovezali porazi u duelima sa Frozinoneom (0:3) i Torinom (1:2).

U utakmici protiv torinskih "bikova" tim iz Firence je bio na dobrom putu da upiše prva tri boda u sezoni. Stigao je do prednosti pogotkom Matea Pelegrina početkom drugog poluvremena, ali je do kraja susreta dva puta morao da vadi loptu iz mreže.

Fabio Groso ostavlja Fiorentinu svom nasljedniku (ko god to bio) na posljednjem, 20. mjesto Serije A. Prvu narednu priliku da konačno trijumfuje u prvenstvu "ljubičasti" će imati 11. septembra, kada će biti gosti Venecije, još jednog tima koji je u prva tri kola upisao isto toliko poraza.

Prije dolaska u Firencu, Groso je sjedio na klupi Barija, Verone, Breše, Siona, Frozinonea, Liona i Sasuola.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Fabio Groso Fiorentina fudbal Serija A treneri

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