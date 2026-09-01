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Debitant u Ligi šampiona doveo pojačanje pred kraj prelaznog roka: Pozajmica, pa obavezan otkup na kraju sezone

Debitant u Ligi šampiona doveo pojačanje pred kraj prelaznog roka: Pozajmica, pa obavezan otkup na kraju sezone

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Mojze Kin ide iz Fiorentine na pozajmicu u Komo, uz obavezan otkup na kraju sezone.

Mojze Kin Izvor: ErreRoberto/Shutterstock

U smiraj prelaznog roka, Komo će dobiti veliko pojačanje – u liku Mojzea Kina.

Italijanski reprezentativac će, prema navodima Gazete delo sport, stići u tim Seska Fabregasa na jednogodišnju pozajmicu iz Fiorentine, za koju će debitant u Ligi šampiona morati da izdvoji 10 miliona evra. Po isteku pozajmice, obavezan je otkup, pa će narednog ljeta Komo biti "lakši" za još 25 miliona, dok će još pet morati da isplati klubu iz Firence kroz određene bonuse.

Takođe, navodi se da će isti iznos, odnosno pet miliona evra, Kin primati za godinu dana u Komu.

Kin je tokom omladinskih dana bio član i Torina i Juventusa, iz kojeg je 2017. godine otišao na pozajmicu u Veronu, a potom prodat Evertonu dvije godine kasnije. Engleski premijerligaš ga je u jesen 2020. godine pozajmio Pari sen Žermenu, a potom u ljeto 2021. godine i Juventusu, koji ga je otkupio nakon dvije godine.

Nosio je potom još jednu sezonu dres bjankonera iz Torina prije nego što je stigao u Fiorentinu, za koju je do sada odigrao 79 utakmica i postigao 35 golova, uz sedam asistencija. Najviše mečeva u karijeri, 123, uknjižio je braneći boje Juventusa.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Mojze Kin fudbal Komo Fiorentina transferi Serija A

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