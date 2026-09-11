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Partizan zgazio Špance: Penjaroja rekao timu da zakoči, nije htio da juri stotku

Partizan zgazio Špance: Penjaroja rekao timu da zakoči, nije htio da juri stotku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Košarkaši Partizana su ubjedljivo savladali Fuenlabradu i tako se predstavili svojim navijačima na startu priprema za novu sezonu.

Partizan Fuenlabrada 98:55 Izvor: MN PRESS

Vrlo ubedljvo su krenulo svoj nastup na "Open Air" turniru košarkaši Partizana pošto su pobijedili španskog drugoligaša Fuenlabradu 98:55. Sada ih za dva dana čeka još meč sa Bešiktašom na Kalemegdanu.

Trener Đoan Penjaroja je tokom nekoliko tajmauta bio vrlo kritičan prema svojim košarkašima, iako su od samog starta poveli dvocifrenom razlčikom i već na poluvremenu je sve bilo gotovo. Očigledno je bio nezadovoljan nekim stvarima u igri i očekuje da se dalje diže forma u nastavku.

Najefikasniji kod Partizana bio je Derek Vilis sa 16 poena, Žofri Lovernj je imao 15, a Nikola Tanasković 14. Tonje Džekiri je dodao 11, Mario Nakić 9, a Luka Vildoza 8. Sa druge strane Ivan Kruz je imao 13, Vitor Benite 12, dodao je Džonatan Žao 8, Mateo Dijaz 7, a po 5 Prins Ali i Andres Ruperez.

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Tagovi

KK Partizan košarka

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