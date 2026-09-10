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KK Partizan pomjera granice: Ovo su novi dresovi za sezonu 2026/27

KK Partizan pomjera granice: Ovo su novi dresovi za sezonu 2026/27

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crno-bijeli su dodali citat iz poznate navijačke pjesme i tako oplemenili opremu.

KK Partizan predstavio dresove za sezonu 2026/27 Izvor: X/@PartizanBC

KK Partizan predstavio je nove dresove za sezonu 2026/27! Posebna novina je poruka "Nek' ne igra, ko se lomi" koja će biti ispisana na opremi, dok je za ime kluba rezervisana prednja strana dresa, po novim propisima Evrolige.

Tim iz Humske je moćnim videom predstavio novi identitet navijačima, a košarkaši će ih po prvi put obući već u petak, za kada je zakazana prijateljska utakmica sa Fuenlabradom u okviru "Open Air" turnira u Beogradu.

U promotivnom spotu se pojavljuju šestorica igrača Partizana i predstavljene su obje garniture dresova, crna i bijela.

Crno-bijeli će sutra po prvi put istrčati u novim dresovima na teren. Prodaja u KK Partizan Shop-u u Kralja Milana od sutra, kao i na sajtu, dok u nedjelju startuje prodaja na štandovima na Kalemegdanu, od utorka u ostalim šopovima, naveli su iz Humske.

Podsjetimo, prijateljski turnir se igra u Beogradu od 11. do 13. septembra, a program otvaraju bratski klubovi Partizan i Fuenlabrada u petak od 20 časova.

Dan kasnije, od 19 časova, sastaju se Fuenlabrada i Bešiktaš, dok je završni meč zakazan za nedjelju, 13. septembar, kada će crno-bijeli od 19 časova igrati protiv ekipe koju sa klupe predvodi Dušan Alimpijević.

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KK Partizan dresovi

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