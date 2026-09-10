Spajaju se Partizan i Fuenlabrada: "Ovo je istorijski trenutak"

Španski klub zvanično je promijenio ime u Partizan Fuenlabrada.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Španski drugoligaš Fuenlabrada zvanično je promijenio ime u "Partizan Fuenlabrada" u čast velikog prijateljstva sa crno-bijelima. Uprkos tome što beogradski tim igra na najvišem nivou evropske košarke, ne zaboravljaju Špance koji su dio njihovog najvećeg uspjeha u istoriji. Pozvali su ih na prijateljski turnir u Beogradu za vikend, a mnogo većim gestom uzvratili su iz Fuenlabrade.

Odlučili su da u svoj identitet uključe i Partizan, koji je sada već legendarne 1991. godine igrao svoje mečeve Evrolige u ovom predgrađu Madrida, na putu ka tituli šampiona Evrope. To neće biti samo dio vizuelnog identiteta, pošto će dva kluba dijeliti iste projekte u budućnosti, navedeno je u saopštenju kluba.

Tamo je legendarni tim Partizana igrao kao na domaćem terenu, imali su ogromnu podršku navijača, a sada će veza biti još jača.

Nuestro primer partido como Partizan de Fuenlabrada tenía que ser en Belgrado y frente al@PartizanBC



Mañana jugaremos con una equipación especial en la que@grupoconcesurlucirá como sponsor para este evento.pic.twitter.com/SIyikbNEHb — Partizan de Fuenlabrada (@BFuenlabrada)September 10, 2026

Saopštenje Fuenlabrade

"Napravljen je istorijski korak u bratimljenju Fuenlabrade i Beograda. Od sada ćemo biti Partizan iz Fuenlabrade. Dijelićemo projekte koji obuhvataju institucionalne, sportske, društvene, poslovne i aspekte brendiranja.

Partizan iz Fuenlabrade je novo ime Balonsesto Fuenlabrade. Ovaj istorijski korak je kulminacija partnerstva koje sada traje 35 godina i počelo je prisustvom srpskog tima u Fuenlabradi gdje su igrali svoje domaće utakmice u Kupu šampiona 1991/92. Na tom turniru, Partizan (mi) je na kraju postao šampion Evrope.

Novi Partizan Fuenlabrada je zajednički projekat oba kluba koji predstavlja veliki zajednički podsticaj i obuhvata institucionalne, sportske, društvene, poslovne i brendirane oblasti.

Izvor: MN PRESS

Govoriti o zajedničkoj istoriji sa Partizanom u Fuenlabradi, a samim tim i u zajednici Madrida, znači govoriti o bratstvu, o vrijednostima sporta, ali i govoriti o solidarnosti, a istovremeno i o uspjehu, o sposobnosti da se prevaziđu teškoće i o zajedničkoj zahvalnosti.

Odnos koji je počeo kada je Partizan iz Beograda bio dočekan kao lokalni tim u našem gradu tokom rata, opstao je. Ne samo da su oni (mi) te sezone ispisali istoriju i postali šampioni Evrope, već se saradnja nastavila tokom godina, intenzivirajući se posljednjih godina da bi se postigao ovaj simbiotski odnos iz kojeg je nastalo naše novo ime, Partizan Fuenlabrada.

Između ostalog, zajednički projekti su već u toku vezani za obuku igrača, institucionalne inicijative i unapređenje brenda, što će dovesti do rasta u različitim oblastima za novi Partizan Fuenlabrada."