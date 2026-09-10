Đoan Penjaroja: Tražimo još jednog ili dvojicu igrača

Španski trener Đoan Penjaroja sumirao je dosadašnji duo priprema Partizana i otkrio da prelazni rok još nije gotov.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Trener KK Partizan Đoan Penjaroja otkrio je da i dalje traže pojačanja na košarkaškoj pijaci, ali da još uvijek ništa nije izvjesno. Španski stručnjak trenutno ima 13 igrača u rosteru i realno je da u Humsku stignu još jedan ili dva košarkaša, s obzirom na to da kapiten crno-bijelih Vanja Marinković neće biti u sastavu još dva mjeseca.

Penjaroja je zadovoljan dosadašnjim dijelom priprema i ističe da tim trenutno gradi karakter kakav zahtijeva Partizan.

"Pokušao sam da se odmorim, nijedan početak nije lak. Ljetna pijaca ovog ljeta je bila poprilično luda, ali sam na kraju zadovoljan timom koji smo okupili. Doveli smo dobre i talentovane igrače koji žele da se dokazuju i nadmeću. Želimo da gradimo karakter i da se takmičimo i da se predstavimo u najboljem svjetlu navijačima. Jako sam zadovoljan kako smo radili posljednje dvije nedjelje, momci su fokusirani, imamo određenih problema sa povredama, nismo mogli da računamo na Kevarijusa Hejsa i Lamara Stivensa, a neki igrači su nam se priključili kasnije, ali sam zadovoljan trenutnom situacijom", rekao je Penjaroja na treningu pred pripremni turnir "Open Air" u Beogradu i nastavlja:

Pogledajte 07:49 Ðoan Penjaroja izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

"Očekujem dobro iskustvo, da pokažemo fanovima da imamo karakter, ali u ovakvim utakmicama nije ključno da se pobijedi, naravno, uvijek idemo na pobjedu, ali najvažnije je da uđemo u ritam. Proteklih nekoliko mjeseci sam proučavao Partizanov karakter. Ne govorim samo o utakmicama, igrač mora da daje sve od sebe na treningu, na utakmicama, bilo da igra dva ili 10 minuta, moramo da pokažemo navijačima da smo tim. Opet, nije dovoljan karakter, moramo da igramo dobru košarku jer je konkurencija u ABA ligi i Evroligi izuzetno jaka", kaže Španac.

Bio je iskren kada je upitan o novim pojačanjima.

"Pijaca je jako teška ovog ljeta, moramo da dovedemo još jednog ili dva igrača, ali nećemo potpisati bilo koga. Mi trenutno imamo 13 igrača u rosteru, dok se Vanja ne vrati, realno nam je potrebno pojačanje. Bio sam konstantno u kontaktu sa klubom, kontaktirali su me za svaku specifičnu situaciju. Imali smo problema ovog ljeta, nekoliko igrača je otišlo iz tima i potpisalo za druge klubove, mislim da smo uradili dobar posao", rekao je na temu prelaznog roka trener Partizana.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Upitan je o "najezdi" španskih stručnjaka u Srbiju, pošto su na čelu fudbalskog i košarkaškog kluba Crvena zvezda njegovi sunarodnici.

"Ibon Navaro mi je prijatelj, veliki trener, takmičili smo se 10 godina, mislim da je to dobro. U Španiji smo imali po pet šest srpskih trenera, a sada su Španci širom svijeta. Drago mi je da je tako", zaključio je Penjaroja.

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