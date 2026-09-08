Partizan ne može da igra na Kalemegdanu: Pojavio se problem, moraće prvo u Pionir

Partizan je prvobitno organizovao Open air turnir na Kalemegdanu, ali će samo finale da se igra na beogradskoj tvrđavi zbog loših vremenskih uslova

Izvor: MN PRESS

Partizan je organizovao turnir na otvorenom na Kalemegdanu, ali su se vremenski uslovi u tome ispriječili. Zbog toga je srpski klub primoran da promijeni prvobitni plan i da umjesto Kalemegdana mečevi koji su planirani za subotu i nedjelju budu odigrani u Pioniru.

Potvrđeno je da će treći meč između Partizana i Bešiktaša da bude odigran na Kalemegdanu 13. septembra. Uz to je saopšteno i da je počela prodaja ulaznica za spomenuti turnir.

Počela je prodaja ulaznica za AdmiralBet Open Air 2026!



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Vidimo se na Kalemegdanu!⚫⚪https://t.co/Q7IuvZcLHT — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)September 8, 2026

Raspored mečeva