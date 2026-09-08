Partizan ne može da igra na Kalemegdanu: Pojavio se problem, moraće prvo u Pionir

Partizan je prvobitno organizovao Open air turnir na Kalemegdanu, ali će samo finale da se igra na beogradskoj tvrđavi zbog loših vremenskih uslova
Partizan je organizovao turnir na otvorenom na Kalemegdanu, ali su se vremenski uslovi u tome ispriječili. Zbog toga je srpski klub primoran da promijeni prvobitni plan i da umjesto Kalemegdana mečevi koji su planirani za subotu i nedjelju budu odigrani u Pioniru.
Potvrđeno je da će treći meč između Partizana i Bešiktaša da bude odigran na Kalemegdanu 13. septembra. Uz to je saopšteno i da je počela prodaja ulaznica za spomenuti turnir.
Počela je prodaja ulaznica za AdmiralBet Open Air 2026!— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)September 8, 2026
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vs. Fuenlabradahttps://t.co/00Hi2dxWiR
Vidimo se na Kalemegdanu!⚫⚪https://t.co/Q7IuvZcLHT
Raspored mečeva
- 11. septembar Partizan - Fuenlabrada (Pionir, 20 časova)
- 12. septembar Bešiktaš - Feuenlabrada (Pionir 19h)
- 13. septembar Partizan - Bešiktaš (Kalemegdan, 19h)