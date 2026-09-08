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Partizan ne može da igra na Kalemegdanu: Pojavio se problem, moraće prvo u Pionir

Partizan ne može da igra na Kalemegdanu: Pojavio se problem, moraće prvo u Pionir

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Partizan je prvobitno organizovao Open air turnir na Kalemegdanu, ali će samo finale da se igra na beogradskoj tvrđavi zbog loših vremenskih uslova

Partizanov turnir samo finale na Kalemegdanu Izvor: MN PRESS

Partizan je organizovao turnir na otvorenom na Kalemegdanu, ali su se vremenski uslovi u tome ispriječili. Zbog toga je srpski klub primoran da promijeni prvobitni plan i da umjesto Kalemegdana mečevi koji su planirani za subotu i nedjelju budu odigrani u Pioniru.

Potvrđeno je da će treći meč između Partizana i Bešiktaša da bude odigran na Kalemegdanu 13. septembra. Uz to je saopšteno i da je počela prodaja ulaznica za spomenuti turnir.

Raspored mečeva

  • 11. septembar Partizan - Fuenlabrada (Pionir, 20 časova)
  • 12. septembar Bešiktaš - Feuenlabrada (Pionir 19h)
  • 13. septembar Partizan - Bešiktaš (Kalemegdan, 19h)

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