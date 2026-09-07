logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan najavio spektakl na Kalemegdanu: Objavljen raspored, navijači će prvi put moći da vide novi tim

Partizan najavio spektakl na Kalemegdanu: Objavljen raspored, navijači će prvi put moći da vide novi tim

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizan je saopštio raspored mečeva za turnir koji će se održati na otvorenom na Kalemegedanu.

KK Partizan objavio raspored prijateljskih utakmica Izvor: MN PRESS

Partizan nastavlja sa pripremama za novu sezonu. Igraće pred domaćom publikom i to na otvorenom. Sve je spremno za turnir na Kalemegdanu koji će se održati od 11. do 13. septembra na beogradskoj tvrđavi.

Partizan je tim povodom objavio i spisak mečeva u kojima će moći da uživaju navijači na Kalemegdanu:

  • 11. septembar Partizan - Fuenlabrada (20.00)
  • 12. septembar Bešiktaš - Fuenlabrada (19.00)
  • 13. septembar Partizan - Bešiktaš (19.00)

Iz kluba su dodali da će informacije o ulaznicama i svim detaljima za turnir da budu objavljene uskoro.

Navijači će tako biti u prilici da prvi put uživo gledaju novi tim Đoana Penjaroje.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC