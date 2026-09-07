Partizan najavio spektakl na Kalemegdanu: Objavljen raspored, navijači će prvi put moći da vide novi tim

Partizan je saopštio raspored mečeva za turnir koji će se održati na otvorenom na Kalemegedanu.
Partizan nastavlja sa pripremama za novu sezonu. Igraće pred domaćom publikom i to na otvorenom. Sve je spremno za turnir na Kalemegdanu koji će se održati od 11. do 13. septembra na beogradskoj tvrđavi.
Partizan je tim povodom objavio i spisak mečeva u kojima će moći da uživaju navijači na Kalemegdanu:
- 11. septembar Partizan - Fuenlabrada (20.00)
- 12. septembar Bešiktaš - Fuenlabrada (19.00)
- 13. septembar Partizan - Bešiktaš (19.00)
Iz kluba su dodali da će informacije o ulaznicama i svim detaljima za turnir da budu objavljene uskoro.
Navijači će tako biti u prilici da prvi put uživo gledaju novi tim Đoana Penjaroje.
ADMIRAL BET OPEN AIR 2026⚫️⚪️— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)September 7, 2026
Partizan u okviru turnira AdmiralBet Open Air 2026 dočekuje Fuenlabradu i Bešiktaš.✊
11.09. od 20:00, Partizan Mozzart Bet VS Fuenlabrada
12.09. od 19:00, Fuenlabrada VS Bešiktaš
13.09. od 19:00, Partizan Mozzart Bet VS Bešiktaš
Informacije o…pic.twitter.com/AiCve1AFXn
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