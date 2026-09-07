Partizan najavio spektakl na Kalemegdanu: Objavljen raspored, navijači će prvi put moći da vide novi tim

Partizan je saopštio raspored mečeva za turnir koji će se održati na otvorenom na Kalemegedanu.

Izvor: MN PRESS

Partizan nastavlja sa pripremama za novu sezonu. Igraće pred domaćom publikom i to na otvorenom. Sve je spremno za turnir na Kalemegdanu koji će se održati od 11. do 13. septembra na beogradskoj tvrđavi.

Partizan je tim povodom objavio i spisak mečeva u kojima će moći da uživaju navijači na Kalemegdanu:

11. septembar Partizan - Fuenlabrada (20.00)

12. septembar Bešiktaš - Fuenlabrada (19.00)

13. septembar Partizan - Bešiktaš (19.00)

Iz kluba su dodali da će informacije o ulaznicama i svim detaljima za turnir da budu objavljene uskoro.

Navijači će tako biti u prilici da prvi put uživo gledaju novi tim Đoana Penjaroje.

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Partizan u okviru turnira AdmiralBet Open Air 2026 dočekuje Fuenlabradu i Bešiktaš.✊



11.09. od 20:00, Partizan Mozzart Bet VS Fuenlabrada



12.09. od 19:00, Fuenlabrada VS Bešiktaš



13.09. od 19:00, Partizan Mozzart Bet VS Bešiktaš



Informacije o…pic.twitter.com/AiCve1AFXn — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)September 7, 2026

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