Partizan izgubio od Hapoela u Areni: Vildoza vodio crno-bijele, a Vasa Micić Izraelce

Crno-bijeli doživjeli poraz na pripremama od Hapoela iz Tel Aviva u Beogradu.

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Košarkaši Partizana izgubili su u Beogradu u prijateljskoj utakmici protiv Hapoela iz Tel Aviva - 83:94 (19:15, 21:26, 24:23, 19:30). Utakmica je odigrana u maloj sali Beogradske arene i bila je zatvorena za javnost, pa je Partizan objavio samo listu strijelaca, u kojoj se vidi da je Luka Vildoza bio najefikasniji u srpskom timu sa 12 poena, a da su dvocifreni poenterski učinak imali i Itan Tompson i Žofri Lovernj, sa po 10. Francuski centar bio je i prvi skakač ekipe sa sedam skokova.

Trener Đoan Penjaroja izveo je ekipu u kombinovanom sastavu, bez najboljeg strijelca prethodne provjere protiv Zenita, Lamara Stivensa.

Lista strijelaca Partizana: Kajl Olmen 5 poena, Karlik Džouns 9, Luka Vildoza 12, Itan Tompson 10, Mario Nakić 6, Nikola Tanasković 9, Tonje Džekiri 8, Bandža Si 4, Derek Vilis 7 poena, Uroš Mijailović 3, Alesandro Pajola (5 asistencija), Žofri Lovernj 10.

Itudis: Rastemo, pobijedili smo evroligaša

"Nivo naše igre raste, kao što je i bilo očekivano. Pobijedili smo evroligaša i bio je to sjajan test za nas. Imamo još stvari da popravimo i nastavićemo da radimo na njima", rekao je poslije meča za klupski sajt trener Hapoela, Dimitris Itudis.

U izraelskom timu je šest igrača postiglo dvocifren broj poena: Elajdža Brajant 14, Vasilije Micić (8 asistencija), Iš Vejnvrajt i Antonio Blejkni po 13, Taj Odijasi 12 i Dan Oturu 10. Za Izraelce je debitovao novajlija Kadin Karington, koji je došao iz rivalskog Hapoel Jerusalima ovog ljeta.

Hapoel će naredni prijateljski meč igrati u nedjelju u Beogradu, protiv FMP-a.

Partizan će igrati pod otvorenim nebom

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Pred crno-bijelima su sada utakmice otvorene za javnost - pod otvorenim nebom na Kalemegdanu. Na terenima crno-bijelih na beogradskoj tvrđavi ekipa Đoana Penjaroje igraće od 11. do 13. septembra protiv Fuenlabrade i Bešiktaša. Poslije toga će 18. i 19. septembra crno-bijeli učestvovati na "Pavlos Janakopulos" memorijalnom turniru u Atini, gdje će igrati protiv PAOK-a 18. septembra, a dan poslije protiv Panatinaikosa ili Burga.

Podsjetimo, Partizan je prije Hapoela igrao takođe zatvorenu prijateljsku utakmicu protiv Zenita iz Sankt Peterburga, takođe u Beogradu, i u njoj je pobijedio ekipu crnogorskog trenera Duška Ivanovića.