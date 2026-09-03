Krilni košarkaš Kem Vitmor na meči je košarkaškog kluba Partizan, koji ga vidi kao rešenje za jačanje igračkog kadra.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaški klub Partizan počeo je pripreme za novu sezonu, ali se čini da igrački kadar nije u potpunosti formiran. Trener Đoan Penjaroja volio bi da u ekipi ima još jednog košarkaša "sa poenima u rukama", pošto u ovom trenutku djeluje da će tim previše zavisiti od raspoloženja Karlika Džounsa koji je najbolji pojedinac u ekipi posljednjih godina.

Zbog toga bi Partizan mogao da reaguje i španskom stručnjaku dovede još jednog košarkaša koji bi bio veliko pojačanje u timu. Navodno, crno-bijeli su zainteresovani za Kema Vitmora koji je nakon tri sezone u NBA ligi nedavno ostao bez ugovora u SAD. Njega je otpustio Klivlend, tim koji ga je nešto ranije dobio u trejdu - i nije želio ni da ga vidi na djelu.

Vidi opis Partizan hoće Amerikanca iz NBA lige: Još nije gotovo, crno-bijeli spremaju veliko pojačanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ÙPtertainment / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: carol moir / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

To znači da je Vitmor slobodan u izboru nove sredine, a inostrani insajderi napominju da je Partizan među timovima koji najozbiljnije prate njegovu situaciju. Nema sumnje da bi talentovani Amerikanac, koji je svojevremeno bio jedna od najvećih zvijezda srednjoškolske košarke, bio ozbiljan dodatak timu.

Kakvu karijeru ima Kem Vitmor?

Američki košarkaš Kem Vitmor (22) rođen je 2004. godine u Odentonu, visok je 198 centimetara i igra na poziciji tri, odnosno kao krilo. Samo jednu sezonu pohađao je prestižni koledž Vilanova koji je poznat po svom košarkaškom programu, a zatim je na draftu 2023. godine izabran kao 20. pik.

Uzeo ga je Hjuston, u čijim je redovima proveo naredne dvije sezone, a zatim je godinu dana nosio dres Vašingtona. U taj tim stigao je prilikom trejda u kojem su učestvovala tri NBA tima. Ipak, period u Vizardsima nije bio sjajan za Vitmora koji nije imao priliku da pokaže svoj talenat u dresu ovog tima zbog tromba u desnom ramenu. Od decembra nije igrao za Vašington, a nedavno je trejdovan u Klivlend koji ga je odmah otpustio.

Tokom dosadašnje karijere u NBA košarkaš koji je na meti Partizana ima 119 odigranih utakmica, uz prosjek od 10,5 poena i 3,3 skoka. Na terenu je provodio tek nešto više od 17 minuta po meču, pa se stiče utisak da bi uz veću ulogu u timu mogao da bude i daleko efikasniji.

Kako izgleda tim Partizana?

Crno-bijeli su ovog ljeta u velikoj mjeri promijenili igrački kadar, pa će Đoan Penjaroja morati da "uklapa" igrače koji se ne poznaju dobro. Kao prva zvijezda tima tu je i dalje Karlik Džouns od kojeg se očekuje da bude jedan od najkorisnijih igrača u čitavoj Evroligi, a kompletna bekovska linija oko njega je promijenjena.

U organizaciji napada pomagaće mu bivši košarkaš Crvene zvezde i srpski zet Luka Vildoza, ali i Alesandro Pajola koji prvi put napušta italijansku košarku. Na poziciji dva su Itan Tompson i Kajl Olmen, a tu poziciju povremeno može da pokrije i trenutno povrijeđeni kapiten Vanja Marinković.

Na poziciji tri igraće novajlija Lamar Stivens, kao i starosjedioci Arijan Lakić i Mario Nakić. Tokom prethodne sezone Nakić je imao problema sa povredama i nije imao mnogo minuta, pa ostaje da se vidi kakva će njegova uloga u timu biti. Nikakvu ulogu neće imati Džabari Parker, iako je on i dalje pod ugovorom - traži se način da se ta saradnja okonča.

Centarske pozicije u narednoj sezoni pokrivaće Derek Vilis i povratnik Nikola Tanasković kao četvorke, odnosno Kevarijus Hejs, Tonje Džekiri i Žofri Lovernj. Tanasković se vraća u klub nakon sjajne sezone u podgoričkoj Budućnosti, ali i odličnih nastupa u dresu reprezentacije Srbije, dok će francuski centar na zalasku karijere ponovo biti miljenik navijača crno-bijelih.