"Šokirale su me neke promjene u timu": Karlik Džouns progovorio o novom Partizanu i transferima

Karlik Džouns konačno je stigao u Beograd, pridružio se ekipi, ali je priznao da su ga iznenadile promjene u sastavu tima za novu sezonu.

Izvor: MN PRESS

Partizan je u pripremni period ušao pobjedom protiv Zenita. Na toj utakmici Đoan Penjaroja nije računao na lidera tima Karlika Džounsa koji je bio sa reprezentacijom Južnog Sudana. Vratio se i sjajni plejmejker u Beograd i pridružiće se treninzima ekipe. Po sletanju na aerodrom pričao je i sa novinarima i otkrio da je iznenađen promjenama u timu koje je vidio.

"Da, definitivno jesam iznenađen. Ne volim baš da ulazim u to, imam svoje mišljenje koje ne iznosim. Bio je to šok za mene. Mnogi momci koji su otišli nisu bili samo moji saigrači, već braća. Proveli smo dvije godine zajedno, izgradili smo odnos, bratstvo. Želim im sve najbolje, srećan sam zbog njih, ali je ovo novo poglavlje i moramo da se prilagodimo", rekao je Karlik za "Mozzartsport".

Na konstataciju da možda za predstojeću sezonu nije ogromno interesovanje navijača kao što je bilo nekih prethodnih sezona, imao je molbu za fanove.

"Čovječe, ja samo molim navijače da rade sa nama, da se strpe, ovo je novo poglavlje za sve nas. Pokušavamo da se vratimo tamo gdje smo bili prije dvije godine, gdje su navijači putovali na gostovanja, slavili pobjede. Kada je aerodrom bio pun kada smo se vraćali sa gostovanja. Hoćemo da vratimo tu kulturu pobjeđivanja. Neću da pričam o plej-ofu. Idemo korak po korak. Prvo da riješimo neke dobre stvari", zaključio je Karlik Džouns.

Kako izgleda novi tim Partizana?

Partizan je tokom ljeta napravio dosta promjena, otišao je veliki broj igrača koji je nosio crno-bijeli dres prošle sezone. To su Šejk Milton, Dvejn Vašington, Mitar Bošnjaković, Nik Kalates, Dilan Osetkovski, Aleksej Pokuševski, Sterling Braun, Aleksa Radanov, Isak Bonga i Bruno Fernando.

A, ovako izgleda novi tim za predstojeću sezonu. Uz napomenu da se traži još pojačanje na poziciji krila i da se gleda i pojačanje u reketu:

Kajl Olman

Luka Vildoza

Karlik Džouns

Itan Tompson

Alesandro Pajola

Vanja Marinković

Lamar Stivens

Mario Nakić

Uroš Mijailović

Arijan Lakić

Derek Vilis

Nikola Tanasković

Kevarijus Hejs

Tonje Džekiri

Žofri Lovernj

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