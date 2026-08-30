"Nije lako ubijediti igrače da dođu u Partizan": Penjaroja nikad otvoreniji, otkrio da nije kraj pojačanjima

Španski trener Đoan Penjaroja zadovoljan je urađenim poslom, ali još nije gotovo sa aktivnostima na tržištu.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Trener Partizana Đoan Penjaroja sumirao je sve ono što je urađeno tokom ljeta i otkrio koje to igrače još uvijek traže na tržištu. Španski stručnjak je priznao da nije bilo lako nagovoriti neke od košarkaša da dođu u Humsku, ali da je zadovoljan kako se stvari odvijaju u dosadašnjem toku priprema.

Penjaroja ističe da mu je bitno da svi oni koji su u timu imaju svoju ulogu i znaju da se bore za crno-bijeli dres. On je trener koji voli velike radnike na terenu i to je ključna karakateristika nove ekipe.

"Osjećaj je dobar. Srećan sam što sam ponovo ovdje, pred novim izazovom i sa novim timom. Ljeto uopšte nije bilo lako, tržište je bilo potpuno ludo. Mnogo timova je imalo ogroman novac – ne samo u Evroligi, već i u Evrokupu, Grčkoj, Italiji, pa čak i ligama poput Japana i Kine. U ovom trenutku sam veoma zadovoljan ekipom. Imamo situaciju sa povredom Vanje Marinkovića, četvoricu igrača u reprezentativnim obavezama, i verovatno ćemo dovesti još jednog ili dvojicu igrača. Najvažnije je da smo potpisali dobre radnike, dobre saigrače i momke koji zaista žele da igraju za Partizan i žrtvuju se za ovaj klub", rekao je Penjaroja u intervjuu za "Mozzartsport".

Bilo je dosta odlazaka ovog ljeta, Penjaroja je stava da je timu bila potrbna "svježa krv".

"U današnjoj Evroligi to je sasvim normalno. Nakon prošle sezone, koja nije bila laka, zajednička ideja tima i mene bila je rekonstrukcija. Nekim igračima su istekli ugovori i izabrali su druge ponude, poput Bonge. Sa drugima, kao što je Nik Kalates, nismo imali čistu situaciju u momentu kada je on odlučio da ode u PAOK. Klubu i navijačima su bila potrebna nova lica i novi radni mentalitet. Moja posljednja dva-tri mjeseca prošle sezone su bila dobra, ali je timu bila neophodna svježa krv".

Kako je tekao prelazni rok, navijači su bili nestrapljivi? "Sve je teklo uobičajeno. Još prije nekoliko mjeseci sam predočio svoju ideju predsjedniku, Žarku Paspalju i Luki. Bilo je ključno proceniti koga želimo da zadržimo, a gdje su nam potrebne promjene. Komunikacija sa klubom je bila odlična, posebno sa Lukom (Vulikić, dosadašnjem Paspaljevom zamjeniku, u međuvremenu otišao u Dubai), sa kojim sam se čuo svakodnevno tokom ljeta i koji je, da se tako izrazim, bio moja desna ruka. Znam da su navijači bili nervozni na početku ljeta jer su igrači samo odlazili, a niko nije dolazio, ali mi smo radili u tišini i čekali prave trenutke".

Nisu svi igrači spremni da igraju pod velikim pritiskom, stoga neke od njih nije ni bilo lako ubijediti da dođu.

"Najteže je bilo ubijediti igrače da je Partizan sjajno mjesto za njih. Svi u Evropi vole našu atmosferu, ali nije lako igrati ovdje pod pritiskom. Zbog nekoliko mjeseci prošle sezone, percepcija mnogih igrača u Evropi o Partizanu nije bila najbolja. Najveći posao bio je ubijediti ih da u Beogradu mogu da igraju dobru košarku i napreduju u karijeri. Budžet nam je dobar, ali nije nije najveći u Evroligi, pa smo morali da pobijedimo projektom i ubjeđivanjem. Uprava kluba je odlična, svi rade i daju sve od sebe, svi u klubu želimo da se nadmećemo i borimo protiv svih ekipa u Evropi na elitnom nivou".

Tokom ljeta se mnogo imena dovodilo u vezu sa Partizanom, jedan od njih je Armoni Bruks...

"To je najnormalnija stvar u evropskoj košarci. Nekada razgovarate sa igračem, ideja vam se poklopi, a nekada on ode u Madrid, Olimpijakos ili Panatinaikos. Klub je imao veliku ambiciju tokom cijelog ljeta i nastavlja da je ima. Trenutno imamo solidan tim sa iskustvom i talentom i veoma sam zadovoljan, uz pomoć mlađih momaka i Gordića dok se svi ne priključe jer imamo momke koji su u reprezentacijama. Imamo talenta, imamo iskustva, ali moramo da dovedemo još dva igrača, ali samo ljeto, ne bih rekao da je bilo nešto previše čudno. Nije bilo lako, pokušavali smo da dovedemo neke igrače koji su otišli u neke druge klubove, ali smo sastavi ambicioznu ekipu koja je spremna da se bori".

Šta trenutno traže na tržištu, šta im to fali da bi biloi sigurni na svim pozicijama?

"Tražimo igrača na poziciji tri-dva i još jednog visokog igrača, opciju na četiri ili četiri-pet, koji može da raširi teren šutem. Tržište u ovom momentu nije lako, ali ne smijemo paničiti. Radije ću sačekati i ostati smiren nego brzopleto dovesti nekoga samo da bismo popunili broj", zaključio je trener Partizana u intervjuu za "Mozzartsport".