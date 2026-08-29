Penjaroja donio konačnu odluku o Parkeru: "Džabari je dobar momak, nije ovo laka situacija"

Najveći problem uprave Partizana je preplaćeni Džabari Parker, a sada je otklonjena bilo kakva dilema oko njegovog statusa.

Izvor: MN PRESS

Američki košarkaš Džabari Parker trenutno je u Beogradu, gdje će trenirati do razrješenja situacije sa Partizanom. Ako je uopšte postojala bilo kakva nada da ponovo bude dio crno-bijelog tabora još jednu sezonu do isteka ugovora, ona više ne postoji. Trener Đoan Penjaroja otvoreno je rekao da ne računa na njega u budućnosti.

Nakon što Huventud nije otkupio njegov ugovor zbog velikih finansijskih potraživanja, Parker je ponovo u prestonici Srbije i trenutno se radi na pronalasku najboljeg načina prekida saradnje.

"Nije ovo laka situacija. Nadam se da možemo da je riješimo brzo, prije svega zbog kluba, ali i zbog samog Džabarija. On je dobar momak", rekao je Penjaroja za Mozzart Sport.

Španski stručnjak je otvoreno stavio do znanja da nekada drugi pik sa drafta nije u njegovim planovima.

"Ono što mogu da objasnim jeste da pravimo ekipu bez Parkera za narednu sezonu. To je potpuno jasno. On ima važeći ugovor, a ja izuzetno poštujem ovakve situacije i poštujem Džabarija, ponavljam, on je dobar momak. Ipak, potpuno je jasno da sklapamo tim bez njega."

Koliko je Parker koštao Partizan?

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović je u junu izašao sa konkretnim ciframa i priznao da je rukovodstvo napravilo veliku grešku. Prema njegovim riječima, Parker je do sada koštao klub više od tri miliona evra. Najveći problem je to što njegovu platu od 2,5 miliona evra malo ko može da priušti.

Izvor: MN PRESS

"U ovom trenutku zajedno sa igračem i njegovim predstavnicima tražimo najbolje moguće rješenje, prije svega vodeći računa o interesima Partizana, ali i o korektnom odnosu prema igraču", rekao je Ostoja Mijailović nedavno.

Jasno je da se Parker neće odreći garantovane plate, dok Partizan pokušava da zaštiti svoje interese, koji će epilog biti na kraju, vidjećemo...