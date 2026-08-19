Parker se pridružuje Partizanu nakon neuspješnog pokušaja da pronađe novi klub.

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Američki košarkaš Džabari Parker biće dio Partizanovog tima za narednu sezonu, prenosi "Sport Klub". Parker je jedan od najvećih promašaja u istoriji crno-bijelih, prije svega zbog plate koju je dobio, a drugi dio prethodne takmičarske godine čak je proveo na pozajmici u Huventudu, koji nema sredstava da nastavi saradnju sa njim.

Zbog toga se tražilo novo rješenje, očekivalo se da će Parker pronaći klub, ali kako to nije uradio - planirano je da se pridruži igračima Partizana na pripremama krajem nedjelje.

Da li ovo znači da Parker ostaje u Partizanu?

Vidi opis Džabari Parker opet u Partizanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Sve vjerovatno zavisi od njega i načina na koji bude trenirao. Baš zbog toga ga je Đoan Penjaroja "precrtao" iz tima nakon što je preuzeo ekipu od Željka Obradovića, a navodno je Amerikanac odlično radio u Španiji tokom proljeća. Ostaje da se vidi u kakvom će fizičkom stanju doći na pripreme crno-bijelih, na prethodne je došao s viškom kilograma, tako da će vjerovatno u hodu biti donijeta odluka o njegovom statusu.

Problem je plata

Izvor: MN PRESS

Džabari Parker je u ljeto 2025. godine potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom vrijedan pet miliona evra i to je bila nepremostiva prepreka da pronađe novu sredinu, odnosno da napusti Beograd.

Parker je tražio kompletan iznos ugovora ukoliko bi potpisao raskid, što nisu htjeli ni da čuju u Humskoj, nadajući se da će možda u međuvremenu "iskočiti" ponuda za njega. Kako je nije bilo, a Džabari Parker ima ugovor sa crno-bijelima, očekuje se na treninzima kako je i predviđeno ugovorom.

Trenutno, Partizan na mjestu "četvorke" ima Dereka Vilisa i Nikolu Tanaskovića, a navodno traži još jedno pojačanje. Možda će to na kraju biti i Džabari Parker koga sada čeka i drugačije okruženje u crno-bijelom.

Kako je igrao Parker?

Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Milvokija i Barselone prošle sezone je u dresu Partizana igrao 15 utakmica u Evroligi i prosječno je bilježio 7,7 poena po meču, uz 2,5 skokova i 0,7 asistencija po meču. Što se tiče ABA lige, tu je odigrao devet mečeva - uz prosjek od 9,1 poena i 2,4 skoka.

Što se tiče igara u Huventudu, odigrao je 20 mečeva i prosječno bilježio 12,6 poena i 4,5 skokova po meču, za skoro 25 minuta u prosjeku.

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Pogledajte 00:42 Džabari Parker neće da skoči na loptu Izvor: Printscreen/Arena sport Izvor: Printscreen/Arena sport

(MONDO)