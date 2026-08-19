Parker se pridružuje Partizanu nakon neuspješnog pokušaja da pronađe novi klub.
Američki košarkaš Džabari Parker biće dio Partizanovog tima za narednu sezonu, prenosi "Sport Klub". Parker je jedan od najvećih promašaja u istoriji crno-bijelih, prije svega zbog plate koju je dobio, a drugi dio prethodne takmičarske godine čak je proveo na pozajmici u Huventudu, koji nema sredstava da nastavi saradnju sa njim.
Zbog toga se tražilo novo rješenje, očekivalo se da će Parker pronaći klub, ali kako to nije uradio - planirano je da se pridruži igračima Partizana na pripremama krajem nedjelje.
Da li ovo znači da Parker ostaje u Partizanu?
Džabari Parker opet u Partizanu
Sve vjerovatno zavisi od njega i načina na koji bude trenirao. Baš zbog toga ga je Đoan Penjaroja "precrtao" iz tima nakon što je preuzeo ekipu od Željka Obradovića, a navodno je Amerikanac odlično radio u Španiji tokom proljeća. Ostaje da se vidi u kakvom će fizičkom stanju doći na pripreme crno-bijelih, na prethodne je došao s viškom kilograma, tako da će vjerovatno u hodu biti donijeta odluka o njegovom statusu.
Problem je plataIzvor: MN PRESS
Džabari Parker je u ljeto 2025. godine potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom vrijedan pet miliona evra i to je bila nepremostiva prepreka da pronađe novu sredinu, odnosno da napusti Beograd.
Parker je tražio kompletan iznos ugovora ukoliko bi potpisao raskid, što nisu htjeli ni da čuju u Humskoj, nadajući se da će možda u međuvremenu "iskočiti" ponuda za njega. Kako je nije bilo, a Džabari Parker ima ugovor sa crno-bijelima, očekuje se na treninzima kako je i predviđeno ugovorom.
Trenutno, Partizan na mjestu "četvorke" ima Dereka Vilisa i Nikolu Tanaskovića, a navodno traži još jedno pojačanje. Možda će to na kraju biti i Džabari Parker koga sada čeka i drugačije okruženje u crno-bijelom.
Kako je igrao Parker?Izvor: MN PRESS
Bivši košarkaš Milvokija i Barselone prošle sezone je u dresu Partizana igrao 15 utakmica u Evroligi i prosječno je bilježio 7,7 poena po meču, uz 2,5 skokova i 0,7 asistencija po meču. Što se tiče ABA lige, tu je odigrao devet mečeva - uz prosjek od 9,1 poena i 2,4 skoka.
Što se tiče igara u Huventudu, odigrao je 20 mečeva i prosječno bilježio 12,6 poena i 4,5 skokova po meču, za skoro 25 minuta u prosjeku.
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(MONDO)