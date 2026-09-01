Partizan odigrao prvi meč u novoj sezoni: Domirao Stivens, vratila se dva veterana

Partizan je savladao Zenit na startu nove sezone u prvoj utakmici priprema, a Lamar Stivens se nametnuo kao prva opcija.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana započeli su pripreme i na prvom meču savladali su Zenit iz Sankt Peterburga 83:71. Meč je bio zatvorenog tipa, ali je klub saopštio listu strijelaca.

Tim Đoana Penjaroje bio je predvođen Lamarom Stivensom koji je upisao 16 poena i imao je 8 skokova, dok je iskusni Žofri Lovernj dao 12 poena uz 5 skokova. Da je 11 poena Mario Nakić, a 10 uz 8 asistencija imao je Luka Vildoza. Imao je 10 poena i Tonje Džekiri.

Kajl Alman se predstavio sa 8 poena i 4 asiencije, dok je Uroš Danilović imao 4 poena, Alesandro Pajola 3, a Kilijan Hejs i Derik Vilis po 2 poena. Ponovo su kao ispomoć ekipi na pripremama dres Partizana obukli Banđa Si sa 3 poena i Nemanjja Gordić sa 2.