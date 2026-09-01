Dva nova imena na spisku Partizana: Već su igrali za crno-bijele, otkrivamo kakav je plan Penjaroje za njih

Partizan je pobijedio Zenit u pripremnoj utakmici, a u listu streijlaca upisali su se Nemanja Gordić i Banđa Si što je privuklo veliku pažnju.
Partizan je startovao pripreme pobjedom protiv Zenita (83:71). Utakmica je bila zatvorena za javnost, ali je klub objavio rezultat i listu strijelaca. Upravo su na tom spisku dva imena privukla veliku pažnju. U pitanju su Banđa Si (36) i Nemanja Gordić (37).
Obojica su nekada nosili dresove crno-bijelih i bili su dio meča sa ekipom Duška Ivanovića. Francuz je ubacio tri poena, dok je iskusni plejmejker dodao dva. Primijetili su njihova imena i navijači srpskog tima pa su se tako mnogi na društvenim mrežama pitali šta ovo znači i da li su možda oni u planovima Đoana Penjaroje za sezonu koja slijedi.
Razriješili smo i tu misteriju i prema nezvaničnim saznanjima MONDA, oni se neće naći u sastavu za novu sezonu. Pošto su i jedan i drugi trenutno bez kluba, crno-bijeli su to iskoristili i oni su sa ekipom trenirali i ujedno popunjavali broj igrača i za trening i za spomenuti meč.
Kada se ekipa kompletira i kada svi budu u sastavu Gordić i Si će nastaviti svojim putevima. Banđa je prošle sezone igrao za rumunsku Oradeu, dok je Gordić nedavno potpisao za Metalac iz Valjeva, ekipu koja je filijala crno-bijelih.
Kako izgleda novi tim Partizana?
Partizan je tokom ljeta napravio dosta promjena, uručio je dosta "zahvalnica" igračima koji su nosili dres kluba u prošloj sezoni i doveli su dosta pojačanja. Očekuje se da će stići i još nekoliko igrača u narednom periodu, posebno na poziciji krila.
Ovako izgleda trenutni tim Partizana:
- Kajl Olman
- Luka Vildoza
- Karlik Džouns
- Itan Tompson
- Alesandro Pajola
- Vanja Marinković
- Lamar Stivens
- Mario Nakić
- Uroš Mijailović
- Arijan Lakić
- Derek Vilis
- Nikola Tanasković
- Kevarijus Hejs
- Tonje Džekiri
- Žofri Lovernj
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