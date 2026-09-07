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"Mionički Kirilenko" napustio Partizan: Crno-bijeli pustili velikog talenta

"Mionički Kirilenko" napustio Partizan: Crno-bijeli pustili velikog talenta

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Uroš Mijailović nastaviće karijeru u Metalcu iz Valjeva.

Uroš Mijailović napustio KK Partizan Izvor: VM/© MN press, all rights reserved

Mladi srpski košarkaš Uroš Mijailović karijeru nastavlja u Metalcu iz Valjeva, gdje stiže iz beogradskog Partizana. Talentovani bek je sakupio zavidan broj nastupa za crno-bijele, ali će potražiti veću minutažu i ulogu u redovima učesnika KLS-a.

Mijailović je rođen u Valjevu 2008. godine, tako da se praktično vraća kući i igraće za Partizanovu filijalu, što znači da u Humskoj i te kako računaju na njega u budućnosti.

Uroš je nastupao za seniore Partizana u ABA ligi, Evroligi i Super ligi Srbije, kao i za U19 selekciju Srbije.

Prije dolaska u Humsku, Mijailović je prošao mlađe kategorije Mionice i lazarevačkog Paragona, a pažnju na sebe skrenuo je partijama u konkurenciji seniora, kada se u završnici sezone 2024/25 i predstavio domaćoj košarkaškoj javnosti.

Partizan je odmah primijetio njegov talenat i doveo ga u svoj pogon. Bilo je najavljeno da će Mijailović otići u OKK Beograd, ali očigledno crno-bijeli ne žele da ga se odreknu tek tako, već će ispratiti u kom pravcu će se odvijati njegova karijera.

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Tagovi

Uroš Mijailović košarka KK Partizan

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