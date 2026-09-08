Partizan poslao misterioznu poruku navijačima

Partizan se oglasio misterioznom porukom kojom je najvjerovatnije najavio nove dresove za sezonu 2026/27.

Izvor: MN PRESS

Partizan je zaintrigirao navijače jednom naizgled jednostavnom objavom, ali je detalj sa društvenih mreža vrlo brzo pokrenuo brojna nagađanja. Crno-bijeli su objavili fotografiju na kojoj se mogu razaznati riječi "Nek ne igra ko...", ali nisu otkrili šta se iza poruke zapravo krije.

Ipak, jedan detalj posebno je privukao pažnju. U komentaru uz objavu nalazi se simbol igle i konca, zbog čega sve više djeluje da Partizan priprema nešto što ima veze sa opremom ekipe. Preciznije - pripremaju se novi dresovi za sezonu 2026/27.

Kako se može pretpostaviti, stihovi pjesme "Crno-bijeli klan", na koje objava očigledno aludira, mogli bi da budu utkani u samu tkaninu dresa. Upravo zbog toga navijači sada pokušavaju da otkriju kako će izgledati nova garnitura crno-bijelih.

Odgovor bi trebalo da stigne uskoro, pošto Partizan sredinom septembra očekuje nastup na Open Air turniru na Kalemegdanu. Beogradski tim će od 11. do 13. septembra igrati protiv Fuenlabrade i Bešiktaša, pa bi taj turnir mogao da bude idealna prilika za predstavljanje novih dresova pred domaćom publikom.

Partizan 11. septembra igra protiv Fuenlabrade, dok će dan kasnije španski klub odmjeriti snage sa Bešiktašem. Završnog dana turnira na programu je još jedan meč, a navijači će u svakom slučaju imati priliku da prvi put vide ekipu u novoj sezoni.

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Pogledajte 01:05:33 Priča za medalju: Milenko Tepić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)