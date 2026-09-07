Bivši košarkaš Partizana Aleksa Avramović je imao priliku da sarađuje sa Željkom Obradovićem i detalje tog odnosa podijelio je sa javnošću

Izvor: MN PRESS

Jedan od najharizmatičnijih srpskih košarkaša Aleksa Avramović je imao priliku da u Partizanu sarađuje sa Željkom Obradovićem. Rođeni Čačani i ponos grada zajedno su vodili "parni valjak", a kako je izgledalo raditi sa najtrofejnijim trenerom Evrope, Avramović je riješio da podijeli na svoj - jedinstven - način.

"Sa Željkom, kad pobjeđujete, život je lakši. To je jasno. Ali, kad gubite... Sjećam se sastanaka na kojima smo gledali snimke mečeva. Znate, kad izgubite, ali se borite i igrate dobro, ništa se ne desi. Međutim, ako vaša koncentracija nije bila na nivou koji on zahtijeva, morate da gledate čitavu utakmicu", otkrio je Avramović kako izgledaju sastanci sa Željkom Obradovićem u podkastu "Euro Insiders".

Vidi opis "Kao Ser Aleks Ferguson": Avramović otkrio tajnu Obradovićevih sastanaka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Avramović je igrao u Borcu iz Čačka, za Vareze, Unikahu, Estudijantes, CSKA, Dubai, pa ipak su sastanci sa Željkom Obradovićem ostali posebno upamćeni. Koliko god igrač imao iskustva, osjećaj neprijatnosti kad dolazi na red za kritikovanje ne jenjava.

"Kad vidite sebe na snimku... Ponekad sam se smijao sa saigračima. Vidite da dolazi vaš trenutak na snimku i počnete da se znojite... Prije isječka već znate da ste vi napravili grešku. Tačno sam znao šta sam pogriješio. A kad dođe taj momenat... Kao Ser Aleks Ferguson. Željko neće da 'poludi', ali želi da ispravi vašu grešku. Nekad je malo glasniji, ali to je sve."

"Imao je lični cilj kada sam ja u pitanju"

Aleksa Avramović je u Partizan stigao isključivo na nagovor Željka Obradovića. Rođeni Čačanin ne krije da mu je rad sa najtrofejnijim trenerom Evrope mnogo pomogao u karijeri.

"Uvijek ću biti zahvalan na te tri godine koje sam proveo radeći sa Željkom. Natjerao me je da naporno radim i svojim savjetima mi pomogao da postanem igrač kakav sam danas, ali i reprezentativac. Imao je lični cilj kada sam ja u pitanju.

Izvor: MN PRESS

Znao sam da neće uvijek biti jednostavno. Ponekad smo se... ne bih rekao svađali, ali smo ulazili u rasprave. Sve je to imalo svrhu - da postanem bolji košarkaš i da pomognem timu da pobjeđuje. Nikada nije bilo lično, nikad to nisam tako doživio, zato je - na kraju krajeva - to bilo jedno veoma uspješno putovanje", zaključio je Avramović.