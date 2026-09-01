Aleksa Avramović: "Jokić je bio bolestan, Milutinovu je čovjek pao na nogu, pa šta? Nema izgovora"

Aleksa Avramović je poslije pobjede Srbije nad Italijom u kvalifikacijama za Mundobasket istakao da ova grupa igrača može da trpi sve, zbog Srbije.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije savladala je Italiju (64:76) i stigla na korak od plasmana na Mundobasket 2027. Jedan od heroja pobjede bio je uvijek pouzdani Aleksa Avramović koji je na ovom meču dao 20 poena uz po 3 skoka i 3 asistencije.

"Nismo klonuli duhom ni kad nas nije hteo šut. Nismo odustajali, uvijek smo grizli, imali energiju za naprijed. Vukao nas je trener, vukla ekipa… Marko Gudurić je bio fantastičan. Vukli su nas i ofanzivni skokovi", rekao je Aleksa Avramović na startu.

"To je pravi odnos prema Srbiji"

Pogledajte 01:28 Aleksa Avramović izjava posle Italije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Vidjeli smo jako mučan momenat sredinom druge četvrtine kada je Đanpaoli Riči pao na nogu Nikoli Milutinovu. Stegao je zube srpski centar i nastavio meč, iako je djelovao izgubljeno za ovu utakmicu. Uz to su bolesni igrali Nikola Jokić i Jovan Novak.

"Čovjek je pao Nikoli Milutinovu na nogu, mislili smo da je gotovo što se tiče ove utakmice, ali je rekao da može. To je pravi odnos prema reprezentaciji. Na nama je samo da idemo naprijed, da grizemo, da se borimo. Nikola Jokić je bolestan bio. Jovan Novak isto. Nema izgovora. Svi ginemo za ovaj grb i ponašamo se kao da je svaka utakmica nešto posebno. Specijalno jer smo od posljednjih pet utakmica četiri izgubili od Italije, znamo koliko su nam problema pravili. Što bi rekao jedan drug – imali su naš broj telefona."

"Bog je uvijek tu"

Italija je u trećoj četvrtini uspjela da se približi, ali nije uspjela da preokrene. Nisu odustajali naši košarkaši kada je djelovalo da se meč lomi u korist "azura".

"Nikada. Bog je uvijek neko ko nas gura naprijed. Ako ja nisam imao svoje šutersko veče, nisam odustajao. Prije svega hvala mojim saigračima. Neću zaboraviti šta mi je Dejan Davidovac rekao na poluvremenu. Neću zaboraviti njegove riječi. To što mi imamo ne može da se poredi ni sa čim drugim. Ta energija i to prijateljstvo."

Pogledajte 00:08 Nikola Jokić na meču protiv Italije Izvor: Kurir Izvor: Kurir

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