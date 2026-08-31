Kapiten Nikola Jokić: "Zato volim da igram za reprezentaciju Srbije, samo mi je to bitno"

Nikola Jokić nije pominjao nikakve probleme koje je imao, a nakon meča sa Italijom istakao je da mu je sa Srbijom samo bitna timska pobjeda.

Izvor: FIBA MEdia/Youtube

Srbija je uz bolesnog Nikolu Jokića na terenu uspela da savlada Italiju i da dođe nadomak kvalifikacije na Svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine. Pobijedili smo 76:64 uz 8 poena i 8 skokova našeg centra koji je odigrao 24 minuta na terenu.

Prije nego što je selektor Alimpijević otkrio da je Nikola Jokić igrao bolestan obje utakmice kvalifikacija i sa Islandom i sa Italijom obratio se kapiten Srbije na konferenciji za medije. Prvo se zahvalio italijanskim navijačima.

"Samo hoću da kažem da su navijači Italije bili sjajni, atmosfera je bila sjajna. Imam mnogo prijatelja u Italiji i sjajno ste me primili", rekao je Jokić pa je prešao na dešavanja na terenu.

"U prvih nekoliko minuta su bili mnogo fizički domintanti, ali kada smo uspjeli da povedemo kontrolisali smo meč. Ali energija od Lakića, Dangubića, Dobrića, Tanaskovića je bila nevjerovatna i oni su nam donijeli dodatne poene, energiju.... Naravno Avramović i Gudurić su dali mnogo poena, ali mislim da su i ovi momci imali jako bitnu ulogu".

"Zato volim da igram za Srbiju"

Pitali su ga italijanski novinari kako se snašao sa odbranom koja je igrana na njemu.

"Video sam to mnogo puta. ali zato volim da igram za reprezentaciju jer je najbitnije da se pobijedi. Ako uspijem da napravim prednost, a drugi momci da poentiraju, jako sam srećan. Uradili su oni dobar posao, ali nije nešto što nisam ranije vidio", rekao je Jokić.