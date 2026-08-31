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Mundobasket na vidiku: Srbija konačno srušila Italiju i pokazala da može bez Jokića

Mundobasket na vidiku: Srbija konačno srušila Italiju i pokazala da može bez Jokića

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Jako važna pobjeda reprezentacije Srbije u Italiji, "orlovi" su sada drugi u grupi sa skorom 6-2.

Srbija pobijedila Italiju u kvalifikacijama za Mundobsket Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Italiju u gostima rezultatom 76:64, u najbitnijem meču u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Bio je to direktan okršaj za drugo mjesto u grupi koje vodi na Mundobasket 2027 i nije moglo bez drame, kao i svaki put kada igraju ove dvije selekcije.

Orlovima ostaju još četiri utakmice do kraja kvalifikacija (novembarski i februarski prozor), ali sa ovom pobjedom će znatno rasterećenije odigrati preostale duele. U njima neće moći da računaju na NBA asove, Nikolu Jokića i Nikolu Jovića, ali će vjerovatno imati u timu igrače iz Evrolige.

Izabranici Dušana Alimpijevića nisu najbolje ušli u meč, nije ih služio šut, pa su se držali poenima ispod koša. Italijani su krenuli odmah na sve ili ništa, Fontekio je u prvoj četvrtini već pokazao šta umije, ali je Srbija u drugoj uspjela da ih uspori angažovanom odbranom.

Odmah je prodisao i napad, pa je preko Jovića i Jokića preuzela konce u svoje ruke. Ne treba zaboraviti fenomenalnu trojku Jovana Novaka koja je pokrenula iz letargije srpski tim na isteku prvog perioda.

U dugoj četvrtini je prednost rasla do +14, a u 15. minutu meča smo vidjeli dramatičnu situaciju kada je Nikola Milutinov napustio teren zbog povrede. Odmorio je na poluvremenu, ali se srećom vratio sredinom trećeg perioda da pomogne Jokiću i saigračima.

Italijani su natjerali srpske igrače na nervozu početkom drugog poluvremena, Menion je živcirao onako kako samo on zna i umije, a na kraju je nadeblji kraj izvukao Nikola Jović. Završio je srpski as prerano meč zbog faula i tehničke, da bi potom Italijani ubrzo stigli do izjednačenja.

Rijetko šta je polazilo od ruke Srbiji u uvodnim minutima drugog poluvremena, ali je Gudurić ove večeri bio  najpouzdaniji igrač na terenu. Često je bio u poziciji pleja, služio ga je šut sa distance bolje nego ostale, pa je zlata vrijedna bila jedna pogođena u finišu trećeg perioda.

Onda mu se priključio sjajni Aleksa Avramović koji je pogodio dve važne trojke uz veliki doprinos u odbrani, dok je Milutinov radio strašan posao pod obručima, u momentima dok je Jokić neočekivano dugo bio na klupi. Pokazala je Srbija da može da se nosi sa najjačim selekcijama i bez Jokića, pa će nam ova utakmica biti zvezda vodilja u nastavku kvalifikacija.

Sredinom posljednje dionice samo stigli do nove dvocifrene prednosti i odatle Italijanima povratka nije bilo. Dileme o pobjedniku u ovom duelu je otklonio Gudurić kada je pogodio uz faul i krunisao jednu od najboljih partija u dresu Srbije.

Avramović je do kraja pogodio još jednu trojku imeč završio kao najefikasniji sa 20 poena, Gudurić je imao poen manje, dok je Dobrić dodao 9, a Jokić 8 uz 8 skokova.

Kod Italijana je najbolji bio Menion sa 23 poena i Fontekio sa 15, ali nisu imali još pretjerano raspoloženih saigrača.

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