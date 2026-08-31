Užasna povreda Nikole Milutinova: Italijan mu pao na nogu, Dobrić ga iznio sa terena

Nikola Milutinov se povrijedio na meču sa Italijom i ne djeluje da je povreda lakše prirode. Vidjeli smo da nije mogao sam da izađe sa terena.
Nije mogla gora stvar za Srbiju da se desi, povrijedio se Nikola Milutinov. Polovinom druge četvrtine meča sa Italijom u Pezaru u 14. minutu morali su saigrači da iznesu iskusnog centra sa terena.
Bio je ispod koša košarkaš Srbije i onda mu je u borbi za loptu preko noge pao Đanpaolo Riči. Nastavila se igra, a srpski košarkaš je ostao da leži na podu i da se drži za nogu. Na kraju je sudija morao da prekine igru i da dozvoli da Ognjen Dobrić pomogne svom saigrači.
Dobrić je pomogao Milutinovu da napusti teren, a on je na jednoj nozi odskakutao do klupe i nije se vraćao na teren u prvom poluvremenu ove utakmice. Pogledajte kako se povrijedio:
Odlično je igrao do tada Nikola Milutinov, za šest minuta na terenu imao je 4 skoka i 2 poena, a osim njega i Nikole Jokića Srbija nema klasičnog centra u ekipi. Vidjećemo i kako će se to odraziti na igru Srbije do kraja meča, ali i da li je povreda ozbiljnije prirode.