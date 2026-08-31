Užasna povreda Nikole Milutinova: Italijan mu pao na nogu, Dobrić ga iznio sa terena

Nikola Milutinov se povrijedio na meču sa Italijom i ne djeluje da je povreda lakše prirode. Vidjeli smo da nije mogao sam da izađe sa terena.

Izvor: Arena premium/Screenshot

Nije mogla gora stvar za Srbiju da se desi, povrijedio se Nikola Milutinov. Polovinom druge četvrtine meča sa Italijom u Pezaru u 14. minutu morali su saigrači da iznesu iskusnog centra sa terena.

Bio je ispod koša košarkaš Srbije i onda mu je u borbi za loptu preko noge pao Đanpaolo Riči. Nastavila se igra, a srpski košarkaš je ostao da leži na podu i da se drži za nogu. Na kraju je sudija morao da prekine igru i da dozvoli da Ognjen Dobrić pomogne svom saigrači.

Dobrić je pomogao Milutinovu da napusti teren, a on je na jednoj nozi odskakutao do klupe i nije se vraćao na teren u prvom poluvremenu ove utakmice. Pogledajte kako se povrijedio:

Pogledajte 00:42 Povreda Nikole Milutinova Izvor: Arena premium Izvor: Arena premium

Odlično je igrao do tada Nikola Milutinov, za šest minuta na terenu imao je 4 skoka i 2 poena, a osim njega i Nikole Jokića Srbija nema klasičnog centra u ekipi. Vidjećemo i kako će se to odraziti na igru Srbije do kraja meča, ali i da li je povreda ozbiljnije prirode.