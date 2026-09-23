"Vihor sa Dinare" Ilija Petković odrastao je u Kninu, a Beograd ga je prihvatio i u njemu je postao legenda. Kada se u rodni kraj vratio prvi put od sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, zatekao je pustoš i sivilo, kakvo ne pamti. Ovako je pričao o svom Kninu.

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Na današnji dan 1945. godine rođen je slavni srpski fudbaler i trener Ilija Petković. Nažalost, Petković je preminuo 2020. godine od posljedica infekcije korona virusom, a za života ostavio je dubok trag u fudbalu na ovim prostorima, pa i šire - pošto je radio i u Grčkoj, Kini, Južnoj Koreji, pa i Švajcarskoj.

Vidi opis Ilija Petković: "Knin je bio moj grad, a zatekao sam pustoš i srušenu kuću" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 18 / 18 AD

Najveća je legenda u istoriji OFK Beograda iako je rođen skoro 700 kilometara daleko od glavnog grada - u Kninu. Živio je u Ulici maršala Tita, u samom centru ovog grada ispod Dinare, preko puta stadiona, gdje je sve počelo za njega.

Sve je počelo u Kninu

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

"Imao sam kuću u Ulici maršala Tita 62. Ulice sa tim imenom bile su obično glavne. Knin je imao jednu ulicu, i dan-danas je tako, nema gdje da se širi. Živio sam preko puta igrališta", prisjetio se pokojni Ilija Petković u jednom od svojih posljednjih intervjua za TV "Ras".

"Od kada sam prohodao, cijeli moj život bio je obilježen fudbalom. Tada je Kninom dnevno išao jedan ili nijedan automobil i imao sam slobodan prolaz preko ulice. Cijeli dan sam gledao Dinaru, koja je uvijek imala dobar tim i igrače. I nije samo bila stvar u tome da sam zavolio fudbal. Da majka nije dala taj fudbalski gen, i dan-danas sam mogao da budem dolje i da gledam, ali to igralište, uz moj dar za sport, opredijelili su me da budem cijelog života u fudbalu", govorio je on.

Kada djeca nisu bila obavezna da pomažu starijima, igrala su fudbal i jurila su za loptom: "Dinara je igrala u Dalmatinskoj zoni, bila je to kvalitetna liga u Hrvatskoj, od Gospića do Makarske, cijeli region je obuhvatala. Kad sam završio osnovnu školu, krenuo sam u gimnaziju uz plan da vidim šta će biti poslije. Igrao sam fudbal i imao sam sreću da su me voljeli ti splitski novinari koji su izvještavali sa mečeva, a igrali smo ih dosta u Splitu, oko Šibenika, Zadru, Omišu... Jednostavno, vidjeli su u meni nešto što nisu u drugim dječacima i počeli su da me apostrofiraju kao talenta koji se pojavio na tim prostorima. I da ne uvrijedim Splićane, ako niste Splićanin i čovjek iz tog miljea, teško ste mogli da dođete u Hajduk. Da njima seljače iz Knina dođe i da drži predstavu... Bili su za nas u to vrijeme kao akademija. Kad sam došao tamo pita me za 'unutrašnju', 'punu' nogu, zid, sve su to za mene bila iznenađenja. Radomir Vukčević i ja smo otišli dolje na probu i obojica smo zadovoljili".

Kako je otišao u Beograd?

Izvor: MN PRESS

Poput većine svojih vršnjaka, Ilija Petković je otišao iz Knina na fakultet u Beograd, ali je ostao i dalje vezan za rodni kraj koji je prerano napustio: "Razmišljao sam u to vrijeme i kako bih mogao u Beogradu da se prijavim da igram fudbal, da daju neki čaj, sendvič poslije treninga, da možeš da se okupaš. Međutim, pojavljuje se čovjek iz naših krajeva, dr Nebojša Pupovac, bio je stomatolog i pred krajem školovanja. U svim prostorijama OFK Beograda već je bio apostrofiran kao veliki ofkovac. Raspitivao se 'Odakle je on, iz Knina?'. I svojim nagonom želje razmatrao kako bi bilo dobro da dođem u OFK Beograd kraj velikih igrača Skoblara, Paje Samaradžića, Guglete, Krivokuće, Banovića, Čebince...".

Potpisao je za OFK Beograd 1964. godine, sa nepunih 20 i u tom klubu će praktično provesti cijelu karijeru, s izuzetkom odlaska u Trou na tri godine:

"Partizan i Zvezda bili toliko respektabilni klubovi da od strahopoštovanja nisam mogao ni da pomislim da dođem u takav klub, da dođem na probu. Nebojša Pupovac me je doveo na stadion OFK Beograda, koji je bio kao lutka tada, sav u zelenilu i cvijeću. Imao sam sa njim tajnu korespodenciju iz Knina, pisali smo i tome kako da pređem. I moram da priznam da OFK Beograd nisam nikad pratio, imali smo dolje Partizan, Zvezdu, Hajduk, Dinamo, OFK nismo pratili, međutim objasnili su mi da je to klub velike tradicije, osvajač četiri Kupa i iz Knina i Dinare dolazim ovdje".

Htio da se vrati za Knin

Izvor: MN PRESS

Kako je pričao, već mjesec dana po dolasku u Beograd iz Knina, udarila ga je nostalgija. Htio je da se vrati, da batali fakultet, da se zahvali OFK Beogradu, ali je sreo jednog poznanika iz starog kraja - koji ga je ubijedio da se strpi.

"Pa svi smo mi došli, još iz gorih prilika, ništa nismo imali, nećeš se ti kući vraćati, vidjećeš da će sve biti dobro", pamtio mu je uvijek ove riječi Petković: "I napravimo krug i vratimo se. Dosta me je vratio životu i realnosti. Počeo sam tada da treniram redovno, u Murskoj Soboti smo bili na pripremama i izborio sam se. Što je bilo najvažnije, stvarno nisam mogao da igram kraj Paje Samardžića i Skoblara. Ali imao sam sreću da smo otišli na te pripreme, da sam tamo postao član ekipe i to je za mene bila velika satisfakcija".

Vratio se poslije rata i razočarao

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Poslije rata i pauze od 20 godina ponovo je otišao u Knin. Kroz suze je govorio o toj emociji i bolu koji se vratio kada je shvatio da tamo nema ljudi koje je poznavao, niti grada koji je nosio u srcu: "Živio sam u Kninu 18 godina. Kako sam to primio? Tužno je, a neko će se možda nasmijati tome što govorim, da dođem u svoje rodno mjesto i da imam prvi susret sa grobljem. Kad to pominjem, možda nekome bude smiješno, ali od onog razdraganog Knina, od onih prijatelja, smijeha, vratio sam se prazan, jer nikoga nisam vidio".

"Nisam vidio ljude koje sam poznavao, koji su prolazili pored mene. Knin je pust, vjerujte mi da nisam sreo dva čovjeka, bila je nedjelja. Od grada u kojem sam punio baterije, došao sam do toga da se iz njega vratim potpuno prazan".

Izvor: Zoran Pajic/Shutterstock

"Bio sam do kuće, koja je propala i kad sve to vidite, onda je sreća da sam došao u Beograd i da sam tu proveo tri puta više života nego u Kninu. Doživio sam u njemu i svoje sedamdesete, pozne godine. I kao što nisam mogao bez Knina, tako sad ne mogu bez Beograda, gdje god da odem. Pružio mi je sve. Od afirmacije, popularnosti, života, stambenog prostora, braka, sve mi je dao".

Pamtićemo ga i kao selektora

Izvor: MN PRESS

Osim što je kao igrač ostavio dubok trag u OFK Beogradu (od 1964. do 1973. godine, pa onda od 1976. do 1983. godine), Petković je ostavio dubok trag i u reprezentaciji. Igrao je za Jugoslaviju čak 43 puta - i postigao je šest golova - da bi potom i vodio reprezentaciju početkom ovog milenijuma. Najveće uspjehe ostvario je kao selektor Srbije i Crne Gore od 2003. do 2006. godine, kada je odveo "plave" na Mundijal u Njemačkoj, u trenutku kada se raspadala zajednica dvije zemlje.

Njegova SCG odigrala je perfektno u kvalifikacijama i primila je samo jedan gol (od Španije), da bi na turniru uslijedili problemi koji su počeli odlukom Ilije Petkovića da pozove svog sina Dušana u državni tim.

"Raspali smo 2006. godine sa Crnom Gorom kao Jugoslavija. U to vrijeme kad smo se kvalifikovali imao sam osjećaj da je atmosfera nikakva na državnom nivou. Nismo uopšte naivni kada vam govorim o sportu, osjeti se da 'nešto ne štima u zemlji Danskoj'. To je išlo ka finalizaciji našeg razdvajanja. U tom trenutku bio sam sa ekipom čovjek koji je razveseljavao svijeću koja je gorela i koja će da se ugasi sa našim Svjetskim prvenstvom. U toj euforiji da sam rekao da se stavi crveni tepih na Terazijama, stavio bi se. Afirmacija mene kao selektora bila je fantastična. I u toj euforiji dolazi do zadovoljenja. U tom vremenu sam toj jadnoj naciji koja se raspadala učinio zadovoljstvo odlaskom na Svetsko prvenstvo".

"Međutim, kad smo se raspali, jedva su čekali da se dogodi nešto takvo, da može i po meni da se prospe lavina gnjeva. Ne znam da li su prethodno pročitali sve što su dobro pisali? Da sam toreator, čudo nebesko, Beograd je neosvojiva tvrđava... Sve sam to napravio, pominjao i vojvodu Mišića, sve u cilju da dobijemo različitu atmosferu od fudbalske. A, kad nas je sve to zadesilo i kad smo se raspali, nisu imali po kome, već su mene jedva sačekali. To mi je krivo, što štampa nije ostala dostojanstvena, pogotovo kada sam sina pozvao. I žalije mi je što se tad nisam vratio, nego... Evo, reći ću sada, a čovjek to ne bi trebalo da kaže, da žalim što se nisam vratio kući sa svojim djetetom. Od svog zla je neko trebalo da plati, a ja sam bio taj koji je to platio sve", sa bolom u glasu je govorio Petković.

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