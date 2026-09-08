Partizan ostao bez NBA pojačanja: Čikago Bulsi kvare planove crno-bijelima

KK Partizan još uvijek nije formirao tim za sezonu 2026/27.

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Američki košarkaš Kem Vitmor koji se dovodio u vezu sa Partizanom, po svemu sudeći ostaje u NBA. On pokriva poziciju krila i pojavio se kao potencijalno pojačanje za crno-bijele, ali u ovom trenutku je bliži Čikago Bulsima.

U najjačoj ligi na svijetu je odigrao tri sezone, posljednju je nastupao u Vašington Vizardsima, ali je tokom ljeta uspio da probudi interesovanje drugih timova. Kako prenose američki mediji, Bulsi su ozbiljni u namjeri da ga dovedu.

"Ako su Bulsi bili zainteresovani za Benedikta Maturina i Džonatana Kumingu, zašto ne bi razmotrili i Kema Vitmora? Čikagu bi dobro došao igrač koji može da donese poene, a trenutno nema mnogo očiglednih opcija sa loptom. Vitmor bi vjerovatno mogao da potpiše jednogodišnji ugovor blizu minimalca", stoji u tekstu.

Ko je Kem Vitmor?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki košarkaš Kem Vitmor (22) rođen je 2004. godine u Odentonu, visok je 198 centimetara i igra na poziciji tri, odnosno kao krilo. Na NBA draftu 2023. godine bio je 20. pik Hjuston Roketsa, a već u debitantskoj sezoni je ostavio jako dobar utisak kada je prosječno bilježio 12,3 poena i 3,8 skokova, uz 35,9 odsto šuta za tri poena.

U Hjustonu je proveo dvije sezone, a zatim je godinu dana nosio dres Vašingtona. U taj tim stigao je prilikom trejda u kojem su učestvovala tri NBA tima. Ipak, period u Vizardsima nije bio sjajan za Vitmora koji nije imao priliku da pokaže svoj talenat u dresu ovog tima zbog tromba u desnom ramenu. Od decembra nije igrao za Vašington, a nedavno je trejdovan u Klivlend koji ga je odmah otpustio.

Tokom dosadašnje karijere u NBA košarkaš koji je na meti Partizana ima 119 odigranih utakmica, uz prosjek od 10,5 poena i 3,3 skoka. Na terenu je provodio tek nešto više od 17 minuta po meču, pa se stiče utisak da bi uz veću ulogu u timu mogao da bude i daleko efikasniji.