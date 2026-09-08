Rokada u Evroligi: Partizan mora da mijenja raspored zbog koncerta

KK Partizan zamijeniće domaćinstva sa Anadolu Efesom.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Evroliga je već krajem jula objavila raspored za sezonu 2026/27 koja zvanično startuje 24. septembra, ali će u slučaju Partizana morati da dođe do jedne izmjene, tačnije rokade. Crno-bijeli će zamijeniti domaćinstvo sa turskim Efesom zbog koncerta koji je zakazan u Beogradskoj areni.

Koncert grupe "Smak" je zakazan za 16. decembar kada je na programu i evroligaški duel. Umjesto da bude domaćin, Partizan će putovati u Istanbul, a turski tim će dočekati u drugom dijelu sezone, 11. marta 2027. godine.

Kompletan raspored KK Partizan u Evroligi

Partizan evroligašku sezonu startuje iz Beogradske arene kada dočekuje Olimpiju Milano 25. septembra. Prvi vječiti derbi zakazan je za 22. oktobar od 20.45, kada će crno-bijeli biti domaćini. Do drugog vječitog derbija ćemo se načekati, pošto je zakazan za 11. februar od 20 časova, kada će crveno-bijeli biti u ulozi organizatora.

1. kolo, 25. septembar 2026: Partizan – Armani Milano

2. kolo, 29. septembar 2026: Pariz – Partizan

3. kolo, 2. oktobar 2026: Bajern – Partizan

4. kolo, 8. oktobar 2026: Real Madrid – Partizan

5. kolo, 13. oktobar 2026: Partizan – Panatinaikos

6. kolo, 15. oktobar 2026: Fenerbahče – Partizan

7. kolo, 22. oktobar 2026: Partizan – Crvena zvezda

8. kolo, 28. oktobar 2026: Asvel – Partizan

9. kolo, 30. oktobar 2026: Žalgiris – Partizan

10. kolo, 6. novembar 2026: Partizan – Makabi Tel Aviv

11. kolo, 11. novembar 2026: Partizan – Baskonija

12. kolo, 17. novembar 2026: Partizan – Valensija

13. kolo, 20. novembar 2026: Partizan – Bešiktaš

14. kolo, 25. novembar 2026: Dubai – Partizan

15. kolo, 4. decembar 2026: Virtus – Partizan

16. kolo, 11. decembar 2026: Partizan – Barselona

17. kolo, 16. decembar 2026: Anadolu Efes – Partizan

18. kolo, 18. decembar 2026: Olimpijakos – Partizan

19. kolo, 22. decembar 2026: Hapoel Tel Aviv – Partizan

20. kolo, 29. decembar 2026: Partizan – Žalgiris

21. kolo, 7. januar 2027: Valensija – Partizan

22. kolo, 13. januar 2027: Bešiktaš – Partizan

23. kolo, 15. januar 2027: Partizan – Fenerbahče

24. kolo, 21. januar 2027: Partizan – Olimpijakos

25. kolo, 29. januar 2027: Armani Milano – Partizan

26. kolo, 2. februar 2027: Partizan – Real Madrid

27. kolo, 5. februar 2027: Partizan – Hapoel Tel Aviv

28. kolo, 11. februar 2027: Crvena zvezda – Partizan

29. kolo, 4. mart 2027: Baskonija – Partizan

30. kolo, 9. mart 2027: Partizan – Pariz

31. kolo, 11. mart 2027: Partizan – Anadolu Efes

32. kolo, 18. mart 2027: Partizan – Bajern

33. kolo, 23. mart 2027: Partizan – Virtus

34. kolo, 25. mart 2027: Panatinaikos – Partizan

35. kolo, 2. april 2027: Partizan – Asvel

36. kolo, 7. april 2027: Makabi Tel Aviv – Partizan

37. kolo, 9. april 2027: Partizan – Dubai

38. kolo, 16. april 2027: Barselona – Partizan