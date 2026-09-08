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Rokada u Evroligi: Partizan mora da mijenja raspored zbog koncerta

Rokada u Evroligi: Partizan mora da mijenja raspored zbog koncerta

Autor Jelena Bijeljić
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KK Partizan zamijeniće domaćinstva sa Anadolu Efesom.

KK Partizan zamijeniće domaćinstva sa Anadolu Efesom. Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Evroliga je već krajem jula objavila raspored za sezonu 2026/27 koja zvanično startuje 24. septembra, ali će u slučaju Partizana morati da dođe do jedne izmjene, tačnije rokade. Crno-bijeli će zamijeniti domaćinstvo sa turskim Efesom zbog koncerta koji je zakazan u Beogradskoj areni.

Koncert grupe "Smak" je zakazan za 16. decembar kada je na programu i evroligaški duel. Umjesto da bude domaćin, Partizan će putovati u Istanbul, a turski tim će dočekati u drugom dijelu sezone, 11. marta 2027. godine.

Kompletan raspored KK Partizan u Evroligi

Partizan evroligašku sezonu startuje iz Beogradske arene kada dočekuje Olimpiju Milano 25. septembra. Prvi vječiti derbi zakazan je za 22. oktobar od 20.45, kada će crno-bijeli biti domaćini. Do drugog vječitog derbija ćemo se načekati, pošto je zakazan za 11. februar od 20 časova, kada će crveno-bijeli biti u ulozi organizatora.

1. kolo, 25. septembar 2026: Partizan – Armani Milano
2. kolo, 29. septembar 2026: Pariz – Partizan
3. kolo, 2. oktobar 2026: Bajern – Partizan
4. kolo, 8. oktobar 2026: Real Madrid – Partizan

5. kolo, 13. oktobar 2026: Partizan – Panatinaikos
6. kolo, 15. oktobar 2026: Fenerbahče – Partizan
7. kolo, 22. oktobar 2026: Partizan – Crvena zvezda
8. kolo, 28. oktobar 2026: Asvel – Partizan

9. kolo, 30. oktobar 2026: Žalgiris – Partizan
10. kolo, 6. novembar 2026: Partizan – Makabi Tel Aviv
11. kolo, 11. novembar 2026: Partizan – Baskonija
12. kolo, 17. novembar 2026: Partizan – Valensija

13. kolo, 20. novembar 2026: Partizan – Bešiktaš
14. kolo, 25. novembar 2026: Dubai – Partizan
15. kolo, 4. decembar 2026: Virtus – Partizan
16. kolo, 11. decembar 2026: Partizan – Barselona

17. kolo, 16. decembar 2026: Anadolu Efes – Partizan
18. kolo, 18. decembar 2026: Olimpijakos – Partizan
19. kolo, 22. decembar 2026: Hapoel Tel Aviv – Partizan
20. kolo, 29. decembar 2026: Partizan – Žalgiris

21. kolo, 7. januar 2027: Valensija – Partizan
22. kolo, 13. januar 2027: Bešiktaš – Partizan
23. kolo, 15. januar 2027: Partizan – Fenerbahče
24. kolo, 21. januar 2027: Partizan – Olimpijakos

25. kolo, 29. januar 2027: Armani Milano – Partizan
26. kolo, 2. februar 2027: Partizan – Real Madrid
27. kolo, 5. februar 2027: Partizan – Hapoel Tel Aviv
28. kolo, 11. februar 2027: Crvena zvezda – Partizan

29. kolo, 4. mart 2027: Baskonija – Partizan
30. kolo, 9. mart 2027: Partizan – Pariz
31. kolo, 11. mart 2027: Partizan – Anadolu Efes
32. kolo, 18. mart 2027: Partizan – Bajern

33. kolo, 23. mart 2027: Partizan – Virtus
34. kolo, 25. mart 2027: Panatinaikos – Partizan
35. kolo, 2. april 2027: Partizan – Asvel
36. kolo, 7. april 2027: Makabi Tel Aviv – Partizan

37. kolo, 9. april 2027: Partizan – Dubai
38. kolo, 16. april 2027: Barselona – Partizan

Tagovi

KK Partizan košarka Evroliga

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