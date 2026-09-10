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"Želim da osvojimo sve": Arijan Lakić uči novajlije šta se ne smije u Partizanu

"Želim da osvojimo sve": Arijan Lakić uči novajlije šta se ne smije u Partizanu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Košarkaš Partizana Arijan Lakić ima velika očekivanja od nove sezone.

Arijan Lakić o Partizanu Izvor: MONDO

Košarkaš Partizana Arijan Lakić uzbuđen je prije početka sezone, a za razliku od pojedinih saigrača, nije imao previše odmora zbog obaveza u reprezentaciji Srbije. To iskustvo mu je i te kako značilo i spreman je da dâ sve od sebe i u crno-bijelom dresu.

Za sada je zadovoljan kako teku pripreme i ima samo riječi hvale za nove igrače. Kada je u pitanju Lakić, njegove ambicije se ne mijenjaju iz sezone u sezonu...

"Prije svega, stvarno mogu da kažem da mi je mnogo značilo. Mislim da je uspjeh svakog igrača da zaigra za reprezentaciju na seniorskom nivou. Odigrali smo te dvije utakmice i bilo je veliko zadovoljstvo. Jedva čekam da se ponovo okupimo u novembru i odigramo kako treba. Umor jeste tu, ali kada igrate za reprezentaciju, ja to uopšte ne shvatam kao umor. Sada kreće Partizan, pred nama je turnir i jedva čekam", rekao je Lakić prije pripremnog turnira u Beogradu.

Partizan je promijenio praktično cijeli tim i on je jedan od "starosjedilaca" koji treba novajlijama da predoče šta se to od njih očekuje u Humskoj.

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Arijan Lakić izjava
Izvor: Mondo/Nemanja Stanojcic
Izvor: Mondo/Nemanja Stanojcic

"Ima nas nekoliko koji smo ostali i već znamo većinu stvari ovdje, šta treba, šta ne treba, kako treba da radimo, treniramo i da se ponašamo. Dobro je što imamo tih nekoliko igrača koji su već bili tu, pa novima možemo da pomognemo i objasnimo kako funkcionišu stvari. Oni su se odlično uklopili i mislim da će kroz sezonu sve biti bolje i bolje. Za sada je stvarno super. Momci treniraju, rade, odlični su i van terena, a kada imate tako dobru ekipu van terena, onda to mnogo znači i na terenu."

Ne može da dočeka susret sa navijačima.

"Jedva čekam, prije svega, da ih vidimo. Čekali smo više od dva mjeseca i stvarno je zadovoljstvo ponovo igrati. Jedva čekam da odigramo prvu utakmicu pred našim navijačima, da se zajedno zagrijemo za sezonu i osjetimo tu atmosferu. Biće važno i da novi igrači vide kako sve to izgleda, a i nama koji smo već bili tu prijaće da ponovo osjetimo tu energiju".

Ambicije sa Partizanom su uvijek najveće i nada se da će ove sezone biti konkurentni za trofeje u svim takmičenjima.

"Ja uvijek u glavi imam da osvojimo sve što može da se osvoji. To je uvijek cilj. Ali, prije svega, želim da i kada ide dobro i kada ide loše ekipa ostane zajedno. Mislim da to mnogo znači svima i navijačima i igračima. I kada se izgubi, navijači su tu, podržavaju nas i kada gubimo i kada pobjeđujemo. Kada imate njih uz sebe, a mi kao ekipa ostanemo zajedno i niko ne izdvaja nekoga u smislu: ’On je krivac, on je dobar, on je loš’, nego smo svi zajedno u tome, onda je sve mnogo lakše. Kada se sve to uklopi kako treba, onda je, što se kaže, nebo granica. Ciljevi su tu da se ostvare i to je ono što želim", zaključio je Lakić.

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Tagovi

košarka KK Partizan Arijan Lakić

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