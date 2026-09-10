Itan Tompson: "Inteligetan sam igrač, a ovdje se igra pametna košarka"

Novi bek Partizana Itan Tompson istakao je pred novinarima da vjeruje da će se lako uklopiti u evropsku košarku, kao i da mu je mnogo lakše jer uz sebe ima Karlika Džounsa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan je počeo pripreme za novu sezonu, već je odigrao neke utakmice, a sada su se pojačanja pojavila i pred novinarima. Reprezentativac Portorika i doskorašnji NBA košarkaš Itan Tompson je istakao da je jako srećan što je došao u Beograd.

Doskorašnji košarkaš Indijane će prvi put igrati u Evropi, mada ima iskustvo FIBA košarke i drugačijih pravila iz nacionalnog tima sa kojim je čak igrao i protiv Srbije.

"Blagosloven sam što sam ovdje, prvo i osnovno. Navikavam se na tim, stvaram hemiju sa momcima. To mi je osnovna stvar uz učenje osnovnih koncepata igre. Treneri rade sjajan posao da me pripreme, a grupa me je pripremila", rekao je Itan Tompson.

Karlik ga spremio

Pogledajte 03:00 Itan Tompson izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Već je ranije u karijeri igrao sa Karlikom Džounsom i sada je ponovo u timu sa njim.

"Mislim da je to Karlik. Znam ga nekoliko godina i prije nego što sam došao ovde. Davao mi je savjete, ali cijeli tim me je odlično prihvatio. Rekao mi je da se trudim maksimalno, da stalno igram na 100 odsto i da će navijači to znati da cijene", ispričao je novi bek Partizana.

Sada ga čeka ipak drugačija košarka u odnosu na onu koju je igrao u Americi. Ipak, ne vjeruje da će sa tim imati problema.

"Mislim da je terminologija drugačija. Pogotovo je nezgodno kada ste negde bili duže vrijeme. Koncept može da bude isti, ali stvari zovemo drugim imenima. Ali navikavam se. Volim da vjerujem da će se moja igra dobro uklopiti. Osjećam da sam igrač koji je jako inteligentan i da je evropska košarka mnogo intelektualnija od NBA. Mislim da ću se dobro uklopiti, a treneri mi tu daju veliku podršku", naglasio je on.

Najbolji navijači i - najbolja hrana

U Partizanu ga čeka pritisak sa kakvim do sada u karijeri nije mogao da se susretne, ali smatra da je i za to spreman.

"Da, naravno. Osjećam da od sebe lično tražim najviše. Želim da dam sve od sebe, pogotovo pred ovim navijačima. Ovo je za mene najbolja atmosfera u kojoj može da se igra košarka i drago mi je što ću je iz prve ruke osjetiti."

Što se tiče evropske košarke, veliki broj utakmica za selekciju Portorika ga je dobro pripremio za to.

"Dosta mi je to pomoglo da se prilagodim. Igrao sam bez defanzivne tri sekunde, sa mogućnošću da se pipa lopta iznad obruča, to me je spremilo", dodao je Itan Tompson, koji se u Beograd već zaljubio.

"Beograd je sjajan, nevjerovatan grad. Još nisam dobio loš tanjir hrane, sve je bilo jako ukusno!"

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