KK Partizan među glavnim je favoritima za status stalnog člana Evrolige i moraće da obezbijedi ogroman novac.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan je već u procesu prelaska na status franšize u Evroligi, što je potvrdio predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović. On je članovima Skupštine predstavio rezultate dosadašnje procedure i otkrio da se trenutno čeka odluka Borda elitnog takmičenja, koja će biti donesena početkom oktobra.

Očekuje se pozitivan ishod, poslije koga bi klub u propisanom roku obezbijedio sredstva za plaćanje prve i najveće rate u iznosu od 12,5 miliona evra, u propisanom roku.

Članovima Skupštine predstavljen je i detaljan plan dugoročnog zakupa i investicija u novu klupsku infrastrukturu. Realizacijom projekta, crno-bijeli bi od juna 2027. godine dobili moderan trening centar sa četiri terena, dvije teretane, medicinskim blokom, restoranom i pratećim kancelarijskim prostorom.

Ukupna dugoročna investicija iznosiće oko 4,5 miliona evra i omogućiće Klubu stabilne uslove za rad u narednim godinama. Sve selekcije KK Partizan biće objedinjene pod jednim krovom, dok će prvi tim svoje utakmice nastaviti da igra u Beogradskoj areni.

Koliko Partizan treba da plati za stalnu licencu?

Vidi opis Jedna rata 12,5 miliona evra: Evo koliko Partizan mora da plati Evroligi da postane franšiza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Prvi put smo čuli konkretne cifre od nekog od čelnika beogradskih klubova, a na tu temu je detaljnije govorio Masimo Zaneti, vlasnik Virtusa iz Bolonje, koja je takođe među kandidatima za status franšize. On je otkrio da će za status franšize u Evroligi biti potrebno 50 miliona evra.

"Cijena će biti 50 miliona evra, koji će se plaćati tokom deset godina, odnosno pet miliona godišnje. Kada se kupovina realizuje, vlasnik franšize zadržaće svoje mjesto u takmičenju, baš kao što je slučaj u NBA ligi. Biće to nešto spektakularno", rekao je Italijan i nastavio:

"Prihodi će rasti, kroz televizijska prava i programe povezane sa NBA Evropa projektom". Poslije tih šest istorijskih klubova postoji čitava lista klubova kandidata koji će biti izabrani i moraće da izdvoje 85 miliona. Dubai 90 miliona. Doći će do 28 timova, podijeljenih u tri grupe. Svaka grupa će imati svoju ligu", zaključio je Zaneti.

Evroliga je otpočela proces prelaska na franšizni sistem, a osim 13 akcionara koji će automatski postati franšize, biće dodijeljeno još osam stalnih mjesta za sezonu 2027/28, za kada je planirano proširenje na 24 kluba.

Prvu fazu je prošlo 11 kandidata, među kojima su Crvena zvezda i Partizan, kao i Dubai, Valensija, Roma Maksima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli, London Lajons, Pariz i Virtus Bolonja.